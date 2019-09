Equitazione | Longines Global Champions League 2019 | a New York il più veloce è Ben Maher

Fonte : oasport

(Di venerdì 27 settembre 2019) Torna il grande spettacolo della, che questa settimana fa tappa a New, negli Stati Uniti, con il primo round che vede primeggiare il britannico Ben, capace di completare la prova senza intoppi in sella ad Explosion, fermando il cronometro dopo 64.49 secondi. Seconda piazza per l’israeliano Daniel Bluman, su Landriano, con il tempo di 65.19, con il podio chiuso dal belga Francois Mathy, su Uno de la Roque. Senza penalità anche lo svizzero Martin Fuchs, i tedeschi Marcus Ehning e Daniel Deusser, la svedese Malin Baryard-Johnsson, l’irlandese Darragh Kenny, l’altro belga Pieter Devos, gli olandesi Maikel van der Vleuten e Leopold van Asten, la statunitense Jessica Springsteen, ma anche l’azzurro Alberto Zorzi, su Cinsey. Momentaneamente avanti nella classifica a squadre i London Knights dell’accoppiata Martin ...

Eurosport_IT : Il Longines Global Champions Tour sbarca nella Grande Mela ???? Si prevede uno dei più grandi eventi della storia de… -