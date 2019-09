Edoardo Mapelli Mozzi | l’italiano già padre fidanzato di Beatrice di York

La principessa Beatrice si sposa : annunciato il fidanzamento ufficiale con Edoardo Mapelli Mozzi : Lui è un immobiliarista di origini italiane The post La principessa Beatrice si sposa : annunciato il fidanzamento ufficiale con Edoardo Mapelli Mozzi appeared first on News Mtv Italia.

Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi si sposeranno nel 2020 : Beatrice di York presenta il fidanzato al The Portrait Gala 2019Beatrice di York presenta il fidanzato al The Portrait Gala 2019Beatrice di York presenta il fidanzato al The Portrait Gala 2019Beatrice di York presenta il fidanzato al The Portrait Gala 2019Beatrice di York presenta il fidanzato al The Portrait Gala 2019Beatrice di York presenta il fidanzato al The Portrait Gala 2019Beatrice di York presenta il fidanzato al The Portrait Gala ...