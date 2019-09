Ecco cosa si vede dalla ISS “quando la tua migliore amica realizza il sogno di una vita

Barbara d’Urso Contro Orlando Portento : Ecco cosa è Successo In Diretta! : Oggi a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha ospitato Orlando Portento che è l’ex di Angela Cavagna. Ma l’uomo è andato molto oltre il suo ruolo e ha scatenato l’ira della conduttrice. Ecco Cosa è Successo in Diretta! Pomeriggio 5 ha cavalcato un tema molto caro negli ultimi tempi a Barbara d’Urso. Quello dei Vip, o presunti tali, che hanno vissuto nell’oro ma ora si trovano in difficoltà economiche. Come Orlando ...

Il premier Conte fa shopping - Ecco cosa compra : Pomeriggio in famiglia per Giuseppe Conte che, accantonati per un attimo gli abiti da premier, veste quelli da papà per accompagnare a fare shopping il figlio Niccolò (11 anni), avuto dall’ex moglie Valentina Fico. Il settimanale “Chi” l’ha paparazzato in un negozio di articoli sportivi a Roma, impeccabile in giacca e cravatta anche nei momenti di relax in famiglia. La sera, invece, è tutta dedicata alla sua compagna ...

Ministro Fioramonti - Ecco cosa può fare per appoggiare davvero la nostra lotta per il clima : di Davide Ramelli Egregio Ministro Fioramonti, abbiamo letto le sue parole di approvazione per quello che noi di Fridays For Future Italia stiamo facendo. Siamo molto contenti del riconoscimento per il movimento studentesco, che in passato è mancato dai governi, ma ci teniamo a mettere in chiaro come dalle parole occorra passare ai fatti. Le manifestazioni del 27 settembre non sono solo “lodevoli iniziative” come le ha definite, ma sono gli ...

Poste Italiane e Moneyfarm : accordo sugli Etf. Ecco cosa prevede : Poste Italiane e Moneyfarm: accordo sugli Etf. Ecco cosa prevede cosa prevede l’accordo stipulato tra Poste Italiane e Moneyfarm, la società specializzata nella gestione digitale del risparmio e in prevalenza sui portafogli in Etf? Si tratta di una partnership che segue le linee guida del Piano Deliver 2022, tra i cui aspetti si punta anche alla trasformazione digitale. L’accordo tra Poste e Moneyfarm prevede che il Gruppo distribuisca un ...

Massimo Giletti : Ecco cosa pensa di Pamela Prati e Barbara d’Urso : Massimo Giletti dopo la prima puntata di Non è l’Arena torna a parlare di Barbara d’Urso e Pamela Prati. ecco cosa pensa Domenica scorsa su La7 è iniziata la terza stagione di Non è l’Arena. Al timone come sempre c’è Massimo Giletti che nella prima puntata ha affrontato argomenti importanti e delicati. Per prima cosa […] L'articolo Massimo Giletti: ecco cosa pensa di Pamela Prati e Barbara d’Urso proviene da ...

Il Segreto anticipazioni : ANTOLINA gioca sporco - Ecco cosa combinerà : L’arresto di Elsa Laguna (Alejandra Meco) farà sprofondare nello sconforto più totale Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto. Tutto partirà nel momento in cui il falegname scoprirà dal dottor Alvaro Fernandez (Alessandro Bruni) che la moglie ANTOLINA Ramos (Maria Lima) era incinta di soli tre mesi quando ha abortito, prova del fatto che non poteva essere lui il padre del bambino. Il Segreto, news: ...

Matrimonio a prima vista : Federica - uno schiaffo a Fulvio e scappa. “Ecco cosa mi ha fatto”. E scoppia il caos : ”Spigliata abituata a stare a contatto con le persone, un look curato, Federica è una ragazza indipendente, grintosa e pronta a sposarsi. Sogna una vita di coppia semplice, ma piena di stimoli. Non sopporta le persone sedentarie e non ama i gesti troppo romantici. Il suo uomo ideale deve essere alto e moro, forte, indipendente e con abbigliamento curato”, così si presentava Federica Majorano a ”Matrimonio a prima vista”, il programma in onda su ...

“Ha vinto lei”. Marica Pellegrinelli : dopo l’addio a Eros Ramazzotti - Ecco cosa succede : Marica Pellegrinelli sta tornando alla ribalta più forte che mai, questo sembra essere un periodo di grandi cambiamenti per lei: dopo aver messo fine al suo matrimonio con Eros Ramazzotti ed aver iniziato una nuova relazione con l’imprenditore Charley Vezza, la modella sembra che sia pronta per debuttare al cinema. I due, anche se non hanno mai rilasciato dichiarazioni in merito, sono stati paparazzati più volte in atteggiamenti inequivocabili. ...

Un bracciale che trasmette dal cervello ai Pc : Ecco cosa fa : Un bracciale che trasmette impulsi elettrici del cervello ai computer. Facebook ha annunciato che acquisterà la startup CTRL-Labs

Paolo Becchi : "Ora serve un nuovo voto". Ecco cosa cambia dopo la scissione di Renzi nel Pd : La Rete ha sempre l' ultima parola. Questo è un punto fisso del MoVimento 5 Stelle. Sono cambiate molte cose, ma non questa. Lo scorso 3 settembre tutti gli iscritti sono stati chiamati a votare in merito ad un quesito ben preciso: "Sei d' accordo che il Movimento 5 Stelle faccia partire un governo,

Festival di Sanremo - Amadeus non si trattiene : Ecco cosa svela sul programma più atteso : Amadeus, che avrà l'onore di condurre il prossimo Festiva di Sanremo (del quale sarà anche direttore artistico) è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format I Lunatici, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. "L'emozione per il Festival? E' ancora presto. Siamo nella fase d

Milan – Giampaolo dalla delusione del derby al futuro in dubbio : “se mi sento a rischio? Ecco cosa dico” : dalla sconfitta nel derby al suo ruolo a rischio: Giampaolo non ha dubbi alla vigilia della sfida del Milan contro il Torino E’ iniziato ieri il primo turno infrasettimanale della stagione 2019/20 di Serie A. In attesa di vedere come andranno le parite in programma oggi, Giampaolo ha risposto alle domande dei giornalisti in vista della sfida di domani del Milan contro il Torino. Il tecnico rossonero ha esordito commentando il ko di ...

Dieta vegetariana per perdere peso : Ecco cosa mangiare : menù : La Dieta vegetariana per perdere peso è tra le diete più in voga negli ultimi anni. ecco due esempi di menù per dimagrire

Chiara Ferragni - nuovo tatuaggio “premio” : «Ecco cosa significa» : “Unposted”, il docufilm sulla storia del suo successo è stato campione d’incassi e la potente influencer Chiara Ferragni, moglie di Fedez, ha deciso di regalarsi un nuovo tatuaggio e ha naturalmente usato il social per spiegarne il significato. Il tatuaggio è sul dorso con la scritta: “La Chiara che vorrei“: “Chiunque abbia visto il documentario sulla mia vita, @ChiaraFerragniunposted, sa cosa significa – ha spiegato la Ferragni nelle stories ...