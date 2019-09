È stato trovato l' accordo sulla riforma della giustizia

E' stato trovato l'accordo sulla riforma della giustizia : C'è l'accordo tra le forze di governo per approvare entro la fine dell'anno la riforma della giustizia, uno dei nodi sui quali si consumò, la scorsa estate, la rottura tra M5s e Lega, e che rappresenta uno dei temi più delicati dell'agenda politica dei prossimi mesi. Sul tavolo del vertice a Palazzo Chigi, cui ha partecipato il premier Giuseppe Conte, i punti centrali della bozza che il Guardasigilli, Alfonso Bonafede, aveva ...

L'escursionista disperso da 10 giorni vicino Genova è stato ritrovato vivo : È stato ritrovato vivo Lorenzo Ghigliotti, l’escursionista disperso da oltre 10 giorni sulle alture di Voltri a Genova. I vigili del fuoco lo hanno recuperato in località Giutte, frazione di Mele. Il 47enne è in discrete condizioni ed è stato ricoverato per precauzione. Le ricerche erano partite lunedì dopo l’allarme lanciato dal fratello che lo aveva accompagnato il 16 settembre per una escursione ...

Como : trovato mentre spacciava - arrestato : Milano, 21 set. (AdnKronos) - Un cittadino marocchino, di 36 anni senza fissa dimora e irregolare, è stato arrestato a Locate Varesino, in provincia di Como, con l'accusa di spaccio. I carabinieri di Cantù hanno notato due uomini in atteggiamenti equivoci e, appena i due si sono accorti della presen

Milano : trovato in possesso di più di 1 kg di droga - arrestato : Milano, 21 set. (AdnKronos) - Aveva con sé 1,90 chili di marijuana e per questo, un cittadino marocchino di 19 anni, è stato arrestato in via Ciceri Visconti, angolo Tommei, a Milano. I poliziotti, durante il controllo, hanno trovato nello zaino del ragazzo un bilancino di precisione per la grammatu

Secondo il quotidiano francese Dauphiné Libéré - è stato ritrovato in Francia il corpo di Vittorio Barruffo - un italiano che era scomparso due mesi fa : Secondo fonti del quotidiano francese Dauphiné Libéré, è stato ritrovato in Francia il corpo di Vittorio Barruffo, un cittadino italiano scomparso due mesi fa. Il corpo dell’uomo, che aveva 44 anni ed era nato a Napoli, è stato identificato grazie

Brindisi - uomo trovato in possesso di una pistola nascosta in garage : arrestato : Aveva litigato con sua moglie e poi, per timore di perdere completamente le staffe, aveva nascosto una pistola nel tetto del suo garage. Per questo i carabinieri della stazione di San Vito dei Normanni, nel Brindisino, hanno tratto in arresto un 58enne di Latiano, M.F. Secondo quanto riporta la stampa locale, la coppia aveva avuto da poco un violento litigio, nel corso del quale l'uomo aveva minacciato di morte la consorte. Allarmata dal ...

Bolzano : neonato trovato senza vita in una scarpata - sarebbe stato strangolato : Il corpo di un neonato è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri, 16 settembre, in provincia di Bolzano, in una scarpata: aveva ancora il cordone ombelicale e si trovava sotto a un cespuglio. La testa del bambino era avvolta in un panno che gli era stato legato diverse volte intorno al collo. Ritrovato vicino Merano il corpo di un neonato in una scarpata: forse strangolato Il tragico ritrovamento è accaduto a Lana di Sopra, nei pressi di Merano. ...

Como : trovato con un chilo di eroina - arrestato : Milano, 10 set. (AdnKronos) - A Limido Comasco, in provincia di Como, è stato arrestato un cittadino marocchino di 25 anni senza fissa dimora per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri hanno visto l'uomo in Piazza Sant'Abbondio e hanno

Elisa Pomarelli è morta - trovato corpo/ Massimo Sebastiani arrestato indica cadavere : Elisa Pomarelli è morta, trovato il corpo della 28enne di Piacenza scomparsa. Il cadavere fatto trovare da Massimo Sebastiani dopo l'arresto.

Giallo di Piacenza : Sebastiani arrestato - ritrovato il corpo di Elisa : Svolta nel Giallo di Piacenza. Dopo l'arresto di Massimo Sebastiani, 45 anni, avvenuto oggi pomeriggio in un casolare sul Monte Moria, nel comune di Lugagnano (sempre in provincia di Piacenza) è stato ritrovato il corpo senza vita di Elisa Pomarelli, la sua amica 28enne di cui era innamorato (ma non ricambiato). La coppia era scomparsa ormai da due settimane. Ieri, si era deciso di mettere in campo la squadra dei carabinieri Cacciatori ...

È stato trovato il cadavere di Elisa Pomarelli : È stato trovato il cadavere di Elisa Pomarelli, la donna scomparsa il 25 agosto scorso nel piacentino insieme a Massimo Sebastiani. Sebastiani, che da giorni era sospettato di avere ucciso l’amica Elisa Pomarelli e di averne poi nascosto il cadavere, era

Coppia scomparsa a Piacenza : catturato e arrestato Massimo Sebastiani - trovato il corpo senza vita di Elisa Pomarelli : Sono finite dopo quasi due settimane le ricerche della Coppia scomparsa in provincia di Piacenza. Lui, Massimo Sebastiani, 45 anni, è stato rintracciato e catturato. Di lei, Elisa Pomarelli, 28 anni, è stato trovato il corpo senza vita. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto diverse ore dopo il trasferimento del tornitore – già indagato durante le ricerche per omicidio e occultamento di cadavere – in una caserma dei carabinieri. ...

Federico Palmieri : l'attore romano è stato trovato morto nella sua casa : Federico Palmieri, attore romano di 41 anni, è stato trovato privo di vita nella casa di via Michele di Lando nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 5 settembre. Una sua amica ha allertato i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, per l'attore non c'è stato niente da fare. l'attore è stato trovato morto nel giardino condominiale All'arrivo dei Vigili del Fuoco, i soccorritori e gli agenti del Commissariato di polizia Sant'Ippolito ...

Half-Life VR : il codice sorgente del prototipo sarebbe stato trovato all'interno dell'ultimo aggiornamento di The Lab : I rumor secondo cui Valve è al lavoro su un nuovo Half-Life che utilizza la realtà virtuale continuano ad arrivare. Questa settimana la società ha rilasciato un aggiornamento per il suo titolo VR, The Lab, che sembra contenere il codice sorgente del prototipo per Half-Life VR.Alcuni dataminer hanno scoperto questo codice all'interno di un progetto chiamato "Codename Shooter". Secondo quanto riportato, il codice indicherebbe uno shooter ...