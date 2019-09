Droga e carcere | le rivelazioni scottanti di Valentina Dallari su Andrea Melchiorre

Latina - Droga e astici in carcere : 34 arresti. Anche due agenti della polizia penitenziaria : droga e astici all’interno del carcere di Latina . I carabinieri in collaborazione con la polizia penitenziaria hanno eseguito 34 arresti di cui 4 ai domiciliari emessi dal gip di Latina nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili, a vario titolo, di spaccio di sostanze stupefacenti, corruzione, falso ideologico. Nell’indagine sono coinvolti Anche due operatori della locale casa circondariale di Latina (un agente e un ...

Alex Sandro senza filtri : “da piccolo i miei amici persi fra carcere e Droga . Ora mi pento di spendere 400€. Torino? Noiosa” : Alex Sandro si racconta al di fuori della sfera calcistica: dal passato difficile in Brasile al rapporto conflittuale con i soldi, passando per la vita nella ‘noiosa’ Torino Nel corso della pausa per nazionali, Alex Sandro ha rilasciato un’interessante intervista a Raiam Santos. Il calciatore brasiliano ha analizato diversi aspetti della sua vita che vanno oltre il calcio, raccontando ad esempio alcuni dettagli sul suo ...

Alessio Bruno dopo l'arresto per Droga - parla Chiofalo : 'In carcere piange e si dispera' : La notizia dell'arresto di Alessio Bruno, ex concorrente di Temptation Island, data dai giornali qualche giorno fa non è passata affatto inosservata. L'ex protagonista del docu-reality show condotto da Filippo Bisciglia venne trovato in possesso di sostanze stupefacenti e arrestato dalle Forze dell'Ordine. Successivamente è stato condannato per direttissima e attualmente dovrà scontare una pena di due anni e mezzo di reclusione. A pochi giorni ...