Dritto e Rovescio | si sfiora la rissa tra carnivori e vegani VIDEO

Dritto e Rovescio - caos da Paolo Del Debbio : irruzione della polizia in studio - caos per il prosciutto : Violento scontro, quasi fisico, a Dritto e Rovescio. In studio gli animi si scaldano quando si parla di vegani contro vegetariani. Uno dei partecipanti, a un certo punto, tira fuori un grosso prosciutto (crudo, pare) e lo punta minacciosamente contro un vegano. L'autore della provocazione è un signo

Dritto e Rovescio - si sfiora la rissa tra carnivori e vegani : Momenti di alta tensione ieri sera nella terza puntata di Dritto e Rovescio, il colpevole? Un prosciutto. Siamo al centro di una delle diatribe più lampanti dei nostri tempi: carnivori vs vegani. Il confronto, pardon...lo scontro si è consumato in studio mentre una signora esprimeva la sua opinione riguardo le diete vegane.Non appena la donna nomina il prodotto ecco uscire a sorpresa un prosciutto dalla scatola di un uomo in giacca e cravatta ...

Lucia Borgonzoni a Dritto e Rovescio : "Migranti - l'Europa prende per il cu*** l'Italia" : "l'Europa prende per il c**o gli italiani". Lucia Borgonzoni, ospite a Dritto e Rovescio, liquida così il patto di Malta. La senatrice leghista non è d'accordo con l'altro politico presente in studio, il dem Davide Faraone: "l'Europa ha proposto una bozza d'accordo che è una presa in giro". A nulla

Ascolti TV | Social Auditel 26 settembre 2019 : Un passo dal cielo 5 ed Eurogames è pareggio - X Factor il più twittato - Dritto e Rovescio è più social : Auditel 26 settembre 2019: X Factor programma più twittato, Eurogames qualche tweet in più di Un passo dal cielo 5 La proposta social di giovedì vede avanti nel trending topic X Factor 13 che con ...

Dritto e Rovescio - Paolo Del Debbio fa strizzare l'occhio a Matteo Salvini nell'olio per guarire l'orzaiolo : "Ho gli occhiali da sole perché ho l'orzaiolo", aveva spiegato Matteo Salvini durante un comizio ieri 12 settembre per giustificare gli occhiali da sole. E in serata, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, il leader della Lega è stato invitato dal conduttore a strizzare l'occhio

Dritto e rovescio - Salvo del Gf1 contro il reddito di cittadinanza : "Non riesco ad assumere" - : Serena Granato Nella nuova puntata di Dritto e rovescio, l'ex concorrente del Grande Fratello ha lamentato che trova difficoltà ad assumere personale Questa settimana è tornato, ad intrattenere i telespettatori, il format sull'approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio. Nella nuova puntata di Dritto e rovescio, trasmesso su Rete4, è apparso in studio Salvo Veneziano, un ex concorrente della prima edizione del Grande ...

A Dritto e rovescio il retroscena dell'uomo misterioso con la voce di Underwood. Ma Santoro aveva anticipato tutti : “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma” diceva Lavoisier, scopritore di un principio della chimica che potrebbe essere prestato tranquillamente anche alla televisione.Succede infatti che a Dritto e rovescio (qui la recensione della prima puntata) rispunti la tecnica del retroscena politico affidato ad una gola profonda misteriosa. Luci soffuse, volto oscurato e voce presa in prestito nientemeno che da Roberto Pedicini, ...

Ascolti TV | Giovedì 12 settembre 2019. Il debutto di Un Passo dal Cielo 5 (21.2%) doppia Cinquanta sfumature di Rosso (11.4%). Dritto e Rovescio parte dall’8.9% - X Factor dal 3.8% : Un Passo dal Cielo 5 - Gianmarco Pozzoli e Enrico Ianniello Su Rai1 Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato 4.333.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 Cinquanta sfumature di Rosso ha raccolto davanti al video 2.331.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 Power Rangers ha interessato 672.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Italia 1 Fast & Furious 7 ha catturato l’attenzione di 1.467.000 spettatori (7.5%). Su ...

Dritto e Rovescio nuova edizione 2019/20 - prima puntata del 12 settembre 2019 : Da questa sera in prima serata tutti i giovedì, Paolo Del Debbio torna su Rete 4 con la seconda edizione di Dritto e Rovescio. TvBlog seguirà in liveblogging la prima puntata a partire dalle 21:30. Dritto e Rovescio, prima puntata del 12 settembre 2019: anticipazioni Il primo ospite con la quale si aprirà la nuova serie è il leader della Lega Matteo Salvini. Con l’ex ministro dell’Interno si ripercorreranno le tappe principali della crisi di ...