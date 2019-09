Dopo un solo giorno il display del Galaxy Fold è già rotto

Nuovo caso Samsung Galaxy Fold? Dopo un solo giorno display rotto : Siamo al cospetto di un Nuovo caso con protagonista il Samsung Galaxy Fold? Il pieghevole Samsung appena rilanciato, almeno in alcuni mercati e non in Italia, ha ricevuto una recensione non certo lusinghiera da parte del sito di settore TechCrunch. Quello che è successo in queste ultime ore è inverosimile: il rivoluzionario dispositivo, nella sua seconda versione, dunque quella almeno sulla carta meno soggetta ad anomalie, ha mostrato dei ...

Il turn over logora solo se non vinci (la prevedibile critica del giorno Dopo) : Il potere logora chi non lo ha, diceva il divo Giulio. Più prosaicamente, il turn over logora solo se non vinci. Oppure, probabilmente più correttamente, il turn over è un commutatore: se lo applichi e vinci, sei un genio; se lo applichi e perdi, finisci sotto processo. Lo stesso turn over. Pari pari. Cambi otto uomini a Lecce dopo aver battuto il Liverpool campione d’Europa, e nessuno batte ciglio anzi ti esaltano perché vinci 4-1, perché ...

Ivana Mrazova e Luca Onestini/ Dopo il ricovero l'abbraccio : 'Felice solo...' : Ivana Mrazova e Luca Onestini si ritrovano Dopo la lontananza e il ricovero, l'abbraccio su Instagram: 'Felice solo quando...'

Luigi Di Maio e Beppe Grillo terrorizzati : non perdono solo consensi. Brutto presagio Dopo l'inciucio : Con il nuovo governo Conte il Movimento 5 Stelle deve fare i conti con la fuga dei follower. In un'era in cui il digitale è tutto i grillini sono in allarme, soprattutto se devono fronteggiare un "genio dei social" come Matteo Salvini. Fino a settembre i loro account avevano continuato, costantement

Coppa Sabatini 2019 : grandissimo assolo di Alexey Lutsenko Dopo 80 chilometri di fuga solitaria : Alexey Lutsenko è il vincitore della sessantasettesima edizione della Coppa Sabatini 2019 – Gran Premio Città di Peccioli. L’azione buona all’altezza del chilometro 110, quando il kazako del Team Astana , presente nella fuga del giorno, ha rotto gli indugi nel gruppetto dei battistrada involandosi nella sua azione solitaria a poco più di metà gara; attacco che gli ha garantito una meritatissima vittoria. Un numero il suo, che ...

Coppa Sabatini 2019 : grandissimo assolo di Alexey Lutsenko Dopo 80 chilometri di fuga solitaria : Alexey Lutsenko è il vincitore della sessantasettesima edizione della Coppa Sabatini 2019 – Gran Premio Città di Peccioli. L’azione buona all’altezza del chilometro 110, quando il kazako del Team Astana , presente nella fuga del giorno, ha rotto gli indugi nel gruppetto dei battistrada involandosi nella sua azione solitaria a poco più di metà gara; attacco che gli ha garantito una meritatissima vittoria. Un numero il suo, che ...

La Piamonte Dopo il bacio tra Taylor e un'ex di U&D : 'Non eravamo solo amiche' : Taylor Mega è finita al centro di una bufera di gossip. La foto del bacio con Giorgia Caldarulo, ha scatenato la gelosia di Erica Piamonte. Nelle scorse ore il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti ha pubblicato la prossima copertina della rivista. A finire in prima pagina è stata proprio la bella influencer friulana. Nella foto si vede la Mega mentre bacia una persona misteriosa. La didascalia invece, non lascia spazio all'immaginazione: ...

Basket : Sasha Djordjevic lascia la panchina della Serbia Dopo il quinto posto ai Mondiali e allenerà solo la Virtus Bologna : La notizia arriva per bocca del diretto interessato, a margine della vittoria della sua Serbia per 90-81 sulla Polonia nella finale per il 5°-6° posto ai Mondiali di Cina 2019. Sasha Djordjevic si dimette dal ruolo di allenatore della selezione nazionale del suo Paese, dopo averlo portato avanti per sei anni. Dal 2013 a oggi, Djordjevic ha portato la Serbia al secondo posto ai Mondiali di Spagna 2014, alle Olimpiadi di Rio 2016 e agli Europei ...

Quanti figli ha Bobby Solo : cinque - Dopo Veronica Satti è arrivato Ryan nel 2013 : La puntata dell'11 settembre 2019 di "Techetechetè" è stata dedicata tutta al grande Bobby Solo. Un grande carosello di canzoni che hanno fatto la storia della nostra Italia ha risvegliato la curiosità per la vita privata del cantante che è stata davvero molto intensa. cinque sono i figli nati da tre relazioni diverse, l'ultimo nel 2013, Ryan.Continua a leggere

Sabrina Paravicini torna a casa Dopo l’operazione : “Per me è stata dura - durissima. Il dolore anche solo a respirare” : “Sono a casa. Mi porto in giro in una borsa di stoffa due tubi di drenaggio che a giorni mi toglieranno. Escono dal mio corpo protetti dai cerotti. Ho due ferite una sotto l’ascella e l’altra orizzontale in centro al seno. Quando mi medicano non guardo, non so quando avrò il coraggio di vedere“. Esordisce così l’attrice Sabrina Paravicini in un lungo post su Instagram in cui ha informato i suoi fan che è tornata a casa dopo il ...

Nasce il loro bambino e decidono di vestirlo a giorni alterni maschio e femmina - solo Dopo cinque anni rivelano il sesso - perché lo hanno fatto : Una coppia di genitori, dopo la nascita del loro bambino hanno deciso di vestirlo a giorni alterni, una volta da maschietto e una da femminuccia per ben 5 lunghi anni senza rivelare a parenti e amic se fosse maschio o femmina. Il bambino, infatti, lo vestivano a giorni alterni e sia i familiari che gli amici non sapevano il sesso . Questa coppia di genitori, Beck Laxton e Kieran Cooper, vive a Sawston nel Cambridshire e il papà ...

Tennis : Matteo Berrettini in piena corsa per le ATP Finals Dopo gli US Open! Lotta con Nishikori e Zverev - ma non solo : Adesso non ci sono più dubbi: Matteo Berrettini, dopo un anno iniziato al numero 54 del mondo, due tornei vinti, un ottavo e una semifinale Slam, è nel pieno della corsa per le ATP Finals di Londra. L’ultimo dei suoi grandi risultati, il maggiore, la semifinale a Flushing Meadows, lo ha portato al 13° posto nel ranking classico, ma soprattutto al 9° nella Race to London, che vale l’accesso al torneo di fine anno. Questa nona ...

F1 Gp Monza - Leclerc vince il testa a testa con Bottas (secondo). Terzo Hamilton - Vettel solo 13esimo Dopo incidente : Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d’Italia, 14° appuntamento del Mondiale di Formula 1, sul circuito di Monza, dopo essere partito dalla pole position. Il giovane monegasco della Ferrari ha preceduto la Mercedes di Valtteri Bottas e quella di Lewis Hamilton. Per Leclerc è il secondo successo stagionale e ha interrotto il digiuno del Cavallino a Monza, dove non vinceva da nove anni. Il monegasco aveva ottenuto la sua prima vittoria in ...

F1 Gp Monza - Leclerc vince il testa a testa con Bottas (secondo). Terzo Hamilton - Vettel solo 14esimo Dopo incidente : Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d’Italia, 14° appuntamento del Mondiale di Formula 1, sul circuito di Monza, dopo essere partito dalla pole position. Il giovane monegasco della Ferrari ha preceduto la Mercedes di Valtteri Bottas. Per Leclerc è il secondo successo stagionale e ha interrotto il digiuno del Cavallino a Monza, dove non vinceva da nove anni. L'articolo F1 Gp Monza, Leclerc vince il testa a testa con Bottas (secondo). Terzo ...