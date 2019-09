Domenica in e gli ospiti della terza puntata Anteprima Blogo

Lecce - Liverani : “Sconfitta? Domenica abbiamo apparecchiato la tavola agli azzurri. Dobbiamo migliorare…” : Liverani sulla sconfitta contro il Napoli Fabio Liverani tecnico del Lecce è intervenuto in conferenza stampa ritornando sulla sconfitta contro il Napoli. Ecco quanto ha detto: “Non siamo stati bravi tecnicamente, a differenza della gara vinta sei giorni prima a Torino. abbiamo sofferto anche contro i granata, ma abbiamo fatto meglio. Non sono molto preoccupato, lo sarei se prendessimo gol a difesa schierata. Contro il Napoli sono ...

Ascolti Tv USA Domenica 22 settembre - calano ancora gli Emmy su Fox : Ascolti tv USA domenica 22 settembre, calano ancora gli Emmy Ascolti tv USA 22 settembre -34 e -39% Questi i numeri della cerimonia degli Emmy andata in onda domenica 22 settembre su Fox, una cerimonia trasmessa dai broadcaster ma in cui i broadcaster sono assenti con le vittorie di Game of Thrones, Chernobyl, The Marvelous Mrs Maisel, Fleabag e Barry che popolano cable e streaming. Ma evidentemente i fan di queste serie tv preferiscono leggere ...

Domenica Live - Loredana Lecciso su Romina Power : "Mi lasci spiazzata - non voglio pensare sia andata così" : Ospiti di Barbara D'Urso nella prima puntata di Domenica Live Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine Carrisi. Durante l'intervista Carmelita ha voluto rispolverare un gossip dello scorso giugno, lanciato da Dagospia, secondo il quale, mentre la Lecciso era impegnata su un set fotografico, Romina Powe

Domenica In – Seconda puntata del 22 settembre 2019 – Stefano De Martino - Renzo Arbore tra gli ospiti. : Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da qui sino a fine maggio, tutte le domeniche. Una grande novità è l’arrivo di Orietta Berti nel cast […] L'articolo Domenica In – Seconda puntata del 22 settembre 2019 – Stefano De Martino, Renzo Arbore tra ...

GINA LOLLOBRIGIDA/ 'Io dei miei soldi faccio quello che voglio!' - Domenica In - : GINA LOLLOBRIGIDA ospite a Domenica In: la violenza subita, il rapporto difficile con il figlio e le dichiarazioni sul suo denaro.

Loredana Lecciso/ Frecciatina a Romina? 'I miei figli sono vaccinati' - Domenica Live - : Loredana Lecciso, ospite di Domenica Live, lancia una piccola Frecciatina a Romina Power, che qualche giorno fa ha ammesso di essere no-vax

Elodie - parole d'affetto per Emma Marrone a Domenica In : 'Forza - ti voglio bene' : Emma Marrone ed Elodie Di Patrizi sono state inseparabili per oltre un anno: l'incontro ad Amici e la collaborazione per il primo disco dell'ex allieva hanno legato indissolubilmente le due artiste. Da quando l'interprete di "Margarita" ha deciso di camminare con le sue gambe, il rapporto con la Brown si è un po' raffreddato ma oggi, intervistata da Mara Venier a Domenica In, la ragazza ha speso parole d'affetto e sostegno per la collega, che in ...

Domenica In - Gina Lollobrigida s’infuria : “Faccio quello che voglio!” : Gina Lollobrigida a Domenica In: “Coi miei soldi faccio quello che voglio!” Oggi è Domenica e come poteva mancare la zia Mara Venier con una nuova puntata di Domenica In? Oggi è stata ospite la grande Gina Lollobrigida per parlare dei suoi amori sfortunati, ripercorrere la sua sfavillante carriera e fare delle precisazioni sul suo rapporto con il manager Andrea Piazzolla. Proprio nel corso dell’intervista si è parlato della ...

LOREDANA LECCISO/ Al Bano? Meglio il Grande Fratello Vip... - Domenica Live - : LOREDANA LECCISO sarà ospite di Domenica Live in occasione della puntata di debutto di oggi, 22 settembre 2019, in onda su Canale 5

Lotta - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di Domenica 22 settembre. Tutti gli azzurri in gara : Dopo le emozioni di ieri non ci saranno altri sussulti per l’Italia ai Mondiali di Lotta, che oggi si concluderanno a Nursultan, in Kazakistan: sono in programma infatti soltanto ripescaggi e finali delle ultime quattro categorie di peso dello stile libero. Di seguito il programma odierno completo della rassegna iridata con l’indicazione dell’ora italiana. Le gare saranno trasmesse in diretta streaming su UWW. programma ...

Sport in tv oggi (Domenica 22 settembre) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi, domenica 22 settembre, sarà un’altra giornata ricca di Sport: si inizia subito con la Coppa del Mondo di rugby, che vedrà protagonista l’Italia contro la Namibia, poi sarà la volta di Motomondiale e F1, mentre il tennis proporrà la Laver Cup. Sarà impegnata l’Italia del volley negli ottavi degli Europei contro la Turchia, in serata spazio a basket e baseball. La Laver Cup di tennis è su EuroSport | Guarda ora EuroSport ...

Hawaii Five-0 gli episodi di Domenica 22 settembre su Rai 2 : Hawaii Five-0 le anticipazioni puntate 22 settembre su Rai 2 della nona stagione Ultimo appuntamento con la nona stagione di Hawaii Five-0 su Rai 2 che prosegue con gli episodi 5 e 6 in prima tv assoluta, prima di fermarsi e tornare in un altro momento dell’anno. Nel corso della nona stagione la serie raggiunge il traguardo delle 200 puntate con un episodio speciale ambientato nel 1941 in cui i diversi attori interpretano altri personaggi, ...

Domenica Live e Live Non è la D’Urso : Gli ospiti Della Domenica di Barbara d’Urso! : Barbara d’Urso Domenica sarà impegnata con la prima puntata di Domenica Live e la seconda di Live non è la D’Urso. Una giornata ricca di ospiti e grandi sorprese. Ecco le anticipazioni sulla Domenica di Barbara D’Urso! Inizia la Domenica da urlo di Barbara d’Urso, impegnata già nel pomeriggio con Domenica Live che torna dopo un periodo di vacanza con uno studio tutto nuovo. Una prima puntata quella che Barbara d’Urso ha ...