Fonte : motorinolimits

(Di venerdì 27 settembre 2019) Da29 settembre laAcademy ospiterà l’esposizione temporanea didedicata a piloti e vetture che hanno segnato la storia del motorsport. L’esposizione ripercorre in cinque quadri parte della produzione dipartendo da Jim Clark, nell’ultimo GP vincente (1 gennaio 1968) con la Lotus 49 fino allaStradale ispirata … L'articoloinper ladie il GP diMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Domenica in Dallara per la mostra di Lorenzo Benetton e il GP di Russia - MotoriNoLimits : Domenica in Dallara per la mostra di Lorenzo Benetton e il GP di Russia - rep_parma : Dallara Academy: una domenica speciale -