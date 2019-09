Dl Clima | le misure | bus ecologici | rottamazione auto bonus di 1 500 euro e scuole

Bonus trasporti - rifiuti - alberi : ecco quali sono le misure previste dal decreto Clima : La nuova bozza del dl istituisce una cabina di regia di Palazzo Chigi sui cambiamenti climatici. Spazio anche per rimboschimento ed educazione all’ambiente nelle scuole

Cento miliardi per Greta : le misure della Germania per il Clima : Mentre riprendono le proteste dei giovani contro i cambiamenti climatici, la Germania sceglie stanziare fondi per il clima. Berlino, riporta l’Afp, investirà almeno 100 miliardi di euro entro il 2030 “per la protezione del clima e la transizione energetica”.Sul piano cui i partiti tedeschi della coalizione di governo guidato da Angela Merkel hanno trovato un accordo dopo una maratona di negoziati durata oltre 18 ...

Clima : venerdì Angela Merkel presenta un pacchetto di misure per contrastare i cambiamenti : Un pacchetto di leggi per consentire alla Germania di produrre da fonti rinnovabili il 65 per cento della sua energia entro il 2030 sarà introdotto venerdì della prossima settimana. La Cancelliera tedesca Angela Merkel spiega che rispettare gli impegni previsti dall'”Agenda 2030″ introdotta per fare fronte ai cambiamenti Climatici e rispettare gli accordi di Parigi sarà per la Germania “una grande prova di ...