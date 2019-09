Dl Clima | il «bonus mobilità» per rottamare l’auto scende a 1 500 euro

Ambiente : tutti i bonus (e i malus) del nuovo decreto Salva Clima : Slitta il decreto Clima: mancano coperture mentre sono vibranti le proteste di autotrasportatori e sindacati. Le proposte...

Decreto Clima : nella bozza bonus per auto rottamate e sconti per prodotti sfusi : Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha presentato la bozza dell'atteso disegno di legge relativo ai cambiamenti climatici. Il testo, considerato un primo mattone del Green New Deal, sarebbe dovuto andare in Consiglio dei ministri già nella giornata di oggi, giovedì 19 settembre, ma è slittato alla prossima settimana. Tante le novità inserite: dall'introduzione di una piattaforma ad hoc, al bonus di 2 mila euro per chi decide di rottamare la ...

Arriva il dl contro i cambiamenti Climatici : bonus auto di duemila euro e maxi-sconti per gli acquisti senza imballaggi [INFO e DETTAGLI] : Proteggiamo l’ambiente. E’ questa la parola d’ordine che il governo ha deciso di adottare per stilare la bozza del decreto legge ambientale, anticipata da ilsole24ore nei giorni scorsi. La rottamazione auto torna così ad essere uno degli obiettivi del Governo, ma con qualche variante rispetto al passato: lo scopo del bonus non sarà più quello di incentivare l’acquisto di una nuova auto ma tenderà a ridurre il numero di ...

Clima - Coldiretti : “Anche bonus giardini e terrazzi nel decreto legge” : Come sollecitato dalla Coldiretti arriva anche il bonus verde per giardini e terrazzi nella bozza di decreto legge sul Clima, con la detrazione ai fini Irpef del 36% delle spese per lavori di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi nonché per coperture a verde e giardini pensili. Lo rende noto con soddisfazione la Coldiretti ...

Clima - bozza del decreto legge : bonus di 2.000 euro per chi rottama auto più inquinanti : Un bonus di 2.000 euro per chi rottama l’auto fino alla classe euro 4 (quindi quelle più inquinanti) nelle città sotto infrazione comunitaria per il mancato rispetto degli obblighi sulla qualità dell’aria. E’ uno dei punti del decreto legge sul Clima, dal titolo “misure urgenti per il contrasto dei cambiamenti Climatici e la promozione dell’economia verde”, che a breve sara’ all’esame di uno dei ...