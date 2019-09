DIRETTA SERBIA FRANCIA Streaming Rai | la ricca tradizione del match | Volley

LIVE Serbia-Francia - Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA : padroni di casa favoriti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Francia-Serbia, prima Semifinale degli Europei maschili di volley 2019. Le due squadre vengono da un percorso molto similare. I padroni di casa sono stati veramente formidabili sin qui e hanno vinto tutte le partite, concedendo un solo set all’Italia. Anche i ragazzi di Kovac hanno fatto percorso netto nella competizione continentale, a ...

Volley - Europei 2019 - risultati ottavi di finale: 22:46 OA Sport vi ringrazia per aver vissuto con noi quest'intensa giornata di Volley e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:45 Queste le sette squadre che oggi hanno ottenuto il pass per i quarti di finale: Germania, Russia, Serbia, Francia, Polonia, Slovenia e Ucraina. 22:42 BELGIO-Ucraina 10-15: l'Ucraina vola a sorpresa ai quarti di finale. 22:41 BELGIO-Ucraina 9-13: ...

Volley - Europei 2019 - risultati ottavi di finale: Germania - Russia - Serbia - Francia e Polonia ai quarti - tocca a Bulgaria e Belgio: 22:19 SLOVENIA-UCRAINA 11-6: si insacca l'attacco di Stern da posto 2, la Slovenia sta dilagando. 22:18 Belgio-UCRAINA 16-18: arriva il break dell'Ucraina 22:17 SLOVENIA-Bulgaria 9-5: mani-out di Stern. 22:16 Belgio-UCRAINA 13-14: ace di Kidenko. 22:15 SLOVENIA-Bulgaria 8-3: parallela in extra-rotazione impressionante di Urnaut. 22:14 Belgio-UCRAINA 12-12: diagonale vincente di ...

Volley - Europei 2019 - risultati ottavi di finale: Germania - Russia - Serbia e Francia ai quarti - tocca a Polonia - Bulgaria e Belgio: 21:12 SLOVENIA-Bulgaria 1-5: fase break importante con Atanasov al servizio. 21:11 Belgio-UCRAINA 8-10: gran parallela di Plotnytskyi. 21:10 Polonia-SPAGNA 19-10: muro-punto di Komenda. 21:09 SLOVENIA-Bulgaria 1-2: si insacca la palla di Atanasov. 21:07 Belgio-UCRAINA 7-6: mani-out di Van Den Dries. 21:06 Polonia-SPAGNA 16-7: ace di Bieniek, che si sta superando al servizio. 21:05 ...

Volley - Europei 2019 - risultati ottavi di finale: Germania - Russia e Serbia ai quarti - tocca a Francia e Polonia: 20:13 Polonia-SPAGNA 12-9: primo tempo vincente di Nowakoski. 20:12 Francia-FINLANDIA 15-18: errore al servizio di Le Roux. 20:10 Polonia-SPAGNA 11-9: Villena trova un diagonale vincente, spagnoli a -2. 20:08 Francia-FINALNDIA 12-15: muro vincente di Boyer, ma la Finlandia c'è! 20:07 Polonia-SPAGNA 8-5: Gonzalez è una vera e propria spina nel fianco per i polacchi. 20:06 ...

Volley - Europei 2019 - risultati ottavi di finale: Germania - Russia e Serbia ai quarti - Olanda eliminata - tocca alla Francia: 19:54 Nel frattempo sta per iniziare Polonia-Spagna. 19:52 Francia-FINLANDIA 25-16: la Francia passeggia sulla Finlandia, non sarebbe strano vedere qualche cambio di coach Tillie già nel secondo set. 19.51 Francia-FINLANDIA 24-15: mani-out dell'opposto francese. 19:50 Francia-FINLANDIA 22:14: show di Earvin, sta mettendo a terra di tutto. 19:49 Francia-FINLANDIA 21-14: stampatona di ...

Volley - Europei 2019 - risultati ottavi di finale: Germania - Russia e Serbia ai quarti - Olanda eliminata: 19:16 La Francia punta al suo secondo titolo europeo dopo quello del 2015. 19:12 Francia e Finlandia si scontreranno per l'ottava volta nel campionato europeo, con i "Galletti" che hanno vinto cinque dei precedenti sette incontri. 19:06 L'appuntamento è alle 19:30 con Francia-Finlandia. 19:03 Serbia-REPUBBLICA CECA 25-18: la Serbia raggiunge Germania e Russia ai quarti ...

Volley - Europei 2019 - risultati ottavi di finale: Germania e Russia ai quarti - Olanda eliminata - tocca alla Serbia: 18:49 Russia-GRECIA 25-16: i Campioni d'Europa passano il turno e raggiungono i quarti di finale. 18:47 Serbia-REPUBBLICA CECA 9-6: i serbi stanno attaccando con un 44% di squadra, 37% per i cechi. 18:46 Russia-GRECIA 22-14: russi a tre punti dai quarti di finale. 18:44 Serbia-REPUBBLICA CECA 5-4: muro di Podrascanin, anche lui conoscenza del nostro Campionato. 18:42 Russia-GRECIA 19-10: ...

Volley - Europei 2019 - risultati ottavi di finale: Germania avanti sull'Olanda - tocca a Russia e Serbia: 17:53 Serbia-REPUBBLICA CECA 22-19. servizio vincente anche per Lisinac, è il secondo della sua partita. 17:52 Russia-GRECIA 21-15: i russi si stanno divertendo al servizio,ancora un ace, questa volta di Iakolev. 17:51 OLANDA-Germania 8-6: arriva il primo break del quarto parziale. 17:50 Serbia-REPUBBLICA CECA 19-15: il muro di Sedlacek non è ben indirizzato, tutto facile per gli slavi. 17:49 ...

Volley - Europei 2019 - risultati ottavi di finale: Germania avanti sull'Olanda - tocca a Russia e Serbia: 17:30 OALNDA-Germania 23-24: situazione assurda, match-point per la Germania, Grozer sta facendo malissimo al servizio. 17:29 OLANDA-Germania 23-23: incredibile, i tedeschi impattano! 17:28 OLANDA-Germania 23-22: time-out per coach Roberto Piazza. 17:27 OLANDA-Germania 23-21: Nimir porta i Paesi Bassi a due punti dal set. 17:26 Nel frattempo stanno per iniziare Russia-Grecia e ...

Argentina-Serbia basket - Mondiali 2019: Chiudiamo qui il nostro LIVE. Grazie per averci seguito. Venti punti di un eterno Luis Scola, doppia doppia di Campazzo (18 punti e 12 assist), ma è una prova di squadra sontuosa. Alla Serbia non bastano i 21 punti di Bogdan Bogdanovic. FINISCE QUIIIIIII! ARGENTINA IN semifinale! impresa incredibile degli uomini di Hernandez! 97-87 Lucic segna tutto solo, ma ormai è finita. 97-85 Due liberi di ...

Argentina-Serbia basket - Mondiali 2019 - vantaggio argentino a metà ultimo quarto (80-73): 87-78 Due liberi di Bjelica. Mancano tre minuti. 87-76 SCOLAAAAAAAAA! CAMPAZZO PER SCOLA! SEGNA CON IL FALLO LUIS! EROICI! 85-76 LAPROVITTOLA! Gioco da tre punti semplicemente magico e l'Argentina sogna. 82-76 Bjelica con classe ed orgoglio. Quattro minuti a fine ultimo quarto. 82-73 CAMPAZZO! Addirittura con il rimbalzo offensivo. 80-73 Scola al ferro! Incredibile incredibile! 78-73 ...

Argentina-Serbia basket - Mondiali 2019 - vantaggio argentino a metà terzo quarto (66-61): 68-67 2/2 di Bogdanovic. Serbia sul -1. 68-65 Due liberi di Deck. 66-65 1/2 di Bjelica dalla lunetta. Tre minuti alla fine del terzo quarto. 66-64 BJELICA! Una prodezza del giocatore dei Kings, che segna allo scadere dei 24 secondi in terzo tempo da tre punti. 66-61 Lucic prende la linea di fondo e schiaccia. 66-59 Arresto e tiro di Vildoza. Si muove solo la retina. 64-59 Libero di Campazzo ...

Argentina-Serbia basket - Mondiali 2019 - vantaggio argentino a metà secondo quarto (39-31): 39-34 Risponde subito Simonovic dall'angolo. 39-31 Tripla dall'angolo di Vildoza! Cinque minuti all'intervallo. 36-31 Dentro anche il libero supplementare per Caffaro. 36-30 Jokic viene servito in area ed il centro segna con il fallo di Caffaro. 35-28 TRIPLAAAAAA! Laprovittola forza, ma gli dei del basket lo aiutano. Che Argentina! 32-28 Due liberi di Laprovittola. Fallo ...