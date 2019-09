Dieci anni del Fatto | gli auguri della Fondazione Montanelli | “Vi inoltriamo questo

Daspo lungo Dieci anni per gli ultrà che hanno ricattato la Juventus : E’ la prima volta che viene adottato un provvedimento di questa durata: in 38 dovranno stare lontani dagli stadi

Ricatti alla Juventus in curva : per 38 ultrà scatta il Daspo di Dieci anni : A seguito dell'inchiesta della Procura di Torino sui Ricatti dei tifosi alla società sportiva, che nei giorni scorsi ha portato anche a dodici arresti, il Questore del capoluogo piemontese ha disposto un Daspo di ben dieci anni per 38 ultrà juventini. È la prima volta nel mondo del calcio italiano.Continua a leggere

Emma Marrone - Dieci anni fa l’esordio ad “Amici” : i fan festeggiano ed è boom di messaggi : dieci anni fa Emma Marrone arrivava ad Amici, il talent che le avrebbe cambiato la vita. E i fan non lo hanno dimenticato dal momento che da mezzanotte l’hastag #dieciannidiEmma spopola su Twitter. Così i fan provano a incoraggiare la loro beniamina dopo la notizia della sua pausa dalla musica per problemi di salute. In molti si chiedono, inoltre, quando potranno avere nuove notizie. Cresce l’apprensione per le sue condizioni ed è ...

Dieci anni di Emma Marrone - l'hashtag infiamma i social - : Novella Toloni Fan e simpatizzanti hanno voluto omaggiare Emma Marrone per i Dieci anni dall'esordio ad "Amici", lanciando un hashtag a lei dedicatoche è letteralmente schizzato in tendenza su Twitter Il 26 settembre 2009 una giovanissima Emma Marrone veniva ammessa ufficialmente alla scuola di Amici di Maria De Filippi. Lei quel talent lo vince e dette il via, di fatto, alla sua carriera come cantante. Per ricordare i Dieci anni da ...

I Dieci anni della Land Art al Furlo al MACRO di Roma - 5 – 6 ottobre 2019 : Roma – In occasione dei dieci anni della Land Art al Furlo, la Casa degli Artisti di Sant’Anna del Furlo, “Luogo del Contemporaneo”, presenta, presso il MACRO Museo d’Arte Contemporanea di Roma, una mostra e un convegno. Verrà infatti esposta, dalle ore 14.00 del giorno 5 ottobre 2019, nel cortile del Museo, La Tavola dell’Accoglienza, una mostra orizzontale composta dalle “tele” di 16 artisti, che hanno riutilizzato le passerelle zincate ...

Faceva prostituire la moglie con in casa le figlie piccole di due e Dieci anni : L’uomo usciva per andare a lavoro e lasciava la moglie in casa a ricevere i clienti. È stato denunciato per sfruttamento e...

Usa - muore a Dieci anni per una meningite provocata da un'ameba 'mangia cervello' : Malgrado le cure tempestive cui è stata sottoposta non è stato possibile strapparla alla morte. Se ne è andata a soli dieci anni, uccisa da un parassita, il Naegleria fowleri, comunemente chiamato ameba 'mangia cervello' che le ha la trasmesso la meningoencefalite. La bambina, originaria del Texas, si chiamava Lily Mae Avant. A dare notizia della sua morte sono stati i media americani. Gita al fiume con epilogo tragico Un parassita, tanto raro ...

Commisso : «Se servono Dieci anni per fare lo stadio - non lo farò» : Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, continua a fare i conti con l’Italia. Avrebbe voluto realizzare il nuovo stadio della Fiorentina, sta capendo che da noi non è possibile. Se ci vogliono dieci anni per fare lo stadio, vuol dire che dovrò rinunciare. Voglio rispettare le leggi e i costumi che ci sono qui in Italia». E ancora: «non abbiamo comprato nulla perché ogni soluzione presenta problemi. Problemi per la tempistica, problemi ...

Fa un bagno nel fiume : l'ameba mangia cervello la uccide a Dieci anni : Il parassita, tanto raro quanto letale, non ha lasciato scampo alla piccola Lily Mae Avant. La tragedia è avvenuta in Texas

Sanità - la denuncia : “I governi hanno sottratto 37 miliardi al Sistema Nazionale in Dieci anni. A rischio le risorse del Patto per la salute” : Trentasette miliardi di euro in meno per il Sistema Sanitario Nazionale dal 2010, un’Italia agli ultimi posti rispetto ai paesi dell’Ocse e del G7 in termini di spesa sanitaria, e un Patto per la Salute che rischia di saltare, facendo venir meno le risorse aggiuntive previste per l’anno 2020-2021. È quanto denuncia un rapporto della Fondazione Gimbe, che ha lo scopo di promuovere e realizzare attività di formazione e ricerca in ...

Coppia di blogger arrestata in Iran : rischiano Dieci anni di carcere per aver fatto volare un drone : Rischiare una condanna a dieci anni di carcere per aver fatto volare un drone senza avere l’autorizzazione delle autorità locali. È quanto sta succedendo a una Coppia di blogger australiani, Jolie King e Mark Firkin, arrestati mentre in Iran è in corso un’escalation di tensione tra il Paese e alcune potenze occidentali, tra cui appunto l’Australia. Il loro caso rischia di diventare una questione diplomatica dal momento che i ...

A Dieci anni viene salvato da un incendio da una donna - diventa pompiere e accade una cosa incredibile : Un bambino di 10 anni fu salvato da un incendio da una donna, una sua vicina di casa che sfidò le fiamma entrò nell’appartamento dove il bambino era avvolto dal fumo e lo trasse in slavo. Passarono gli anni e quel bambino diventò un ragazzo che oggi è diventato pompiere. Un giorno questo ragazzo, il pompiere Danny Shemesh è stato mandato a fare un salvataggio e quando ha sentito l’indirizzo ha capito subito che si trattava di quella donna che ...

Agroalimentare : made in Sicily conquista gdo - esportazioni +73% in Dieci anni : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - L’Agroalimentare siciliano, da solo, "vale il 5,3% del pil nazionale" e le quasi 8 mila imprese attive nel settore del Food & Beverage nell’Isola hanno fatto registrare, secondo l'Industry Book di UniCredit, "una crescita del 73% delle esportazioni su base decennale".

Jean-François Cazeau festeggia Dieci anni nel segno dell’arte : Grande festa nel mondo dell’arte in questo 2019. Le gallerie d’arte fondate da Jean-François Cazeau, nipote di Philippe Cazeau, uno dei più grandi mercanti d’arte impressionista e moderna, a settembre 2019 celebra il decimo anniversario della sua inaugurazione nel quartiere Marais a Parigi, vicino al Museo Picasso, e il primo anno della sua apertura sulla Riviera italiana, a Sanremo. Dopo la morte di Philippe Cazeau, nel 2007, con il quale ha ...