De Zerbi tra l’arrabbiatura di Parma e la sfida all’Atalanta | “Entrambe facciamo la gara

(Di venerdì 27 settembre 2019) “Siamo andati aper fare la, ilvoleva non farla e noi purtroppo in campo ci siamo adattati a loro. Finché ci sono io però non si va aad aspettare e speculare sull’episodio, quantomeno in partenza, poi se l’avversario ci schiaccia allora ci si adatta, ma mercoledì non è successo e per questo dico che abbiamo sbagliato l’atteggiamento”. Domani il Sassuolo attende l’Atalanta al Mapei Stadium, ma in conferenza stampa il tecnico neroverde Roberto Detorna sul match diperso in pieno recupero. “Atalanta? Sia noi che loro cerchiamo sempre di fare la partita, di avere un’identità chiara. L’Atalanta è da anni una delle squadre più difficili da affrontare e noi vogliamo ripetere le due gare interne con Samp e Spal per intensità. Il 2-6 dell’anno scorso? E’ venuto in maniera particolare, ...

