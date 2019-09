De Luca | «Per una mammografia a Napoli 357 giorni di attesa»

Per AstroLuca compleanno in orbita : 43 candeline spaziali : Happy birthday in the stars: sono 43 le candeline sulle quali oggi soffierà, simbolicamente, AstroLuca che festeggerà il suo compleanno nello spazio. Luca Parmitano, in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale da due mesi per la missione Beyond, festeggia con una bella foto: “una macchia di colore nel deserto sudamericano”, scrive in un tweet. L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) sarà festeggiato oggi da ...

Verissimo : Luca Argentero - Paola Perego e gli altri ospiti di Silvia Toffanin : Tutto pronto per la nuova puntata di Verissimo. Grandi ospiti sono attesi come ogni sabato nel salotto telvisivo di Silvia Toffanin. Nella puntata del 28 settembre, come sempre, a raccontarsi con la conduttrice, si alterneranno grandi protagonisti del mondo dello spettacolo e del gossip. Attesissima l’intervista a Luca Argentero, sex symbol, oltre che attore di grande talento, che sta vivendo un momento d’oro sia della sua carriera ...

Eva Henger : "Mia figlia Mercedesz lobotomizzata da Lucas Peracchi" : In un'intervista concessa al settimanale Nuovo, Eva Henger ha usato parole molto dure nei confronti del fidanzato della figlia Mercedesz, ossia Lucas Peracchi. L'ex attrice di film per adulti ha detto:Lucas è un manipolatore e mia figlia è succube. Lui non la ama perché l’ha allontanata dalla famiglia, privandola dell’amore materno. Due mesi fa è successa una cosa gravissima. Mia figlia ha subito un torto che nessuna donna dovrebbe subire. ...

Luca Traini ha scritto un libro per risarcire le vittime del suo raid razzista : Luca Traini, l'uomo che il 3 febbraio 2018 ha compiuto un raid razzista a Macerata ferendo sei migranti nordafricani per "vendicare l'omicidio di Pamela Mastropietro", ha scritto un libro nel carcere di Montacuto in cui è recluso i cui proventi serviranno a risarcire le vittime della sua follia razzista.Continua a leggere

Luca Traini ha scritto un libro per Pamela Mastropietro : Servirà a pagare le spese legali : Un libro per Pamela Mastropietro, la diciottenne romana barbaramente uccisa il 30 gennaio 2018, in un appartamento di via Spalato a Macerata, dal pusher nigeriano Innocent Oseghale. L'idea di dedicare un volume alla vittima di uno dei delitti più agghiaccianti che il Paese ricordi è di Luca Traini, l'uomo che il 3 febbraio dello scorso anno prese a sparare all'impazzata contro qualunque straniero gli capitasse a tiro per vendicare le giovane. A ...

Reddito cittadinanza - De Luca : “Navigator facciano i concorsi pubblici come le persone normali. Basta con le buffonate e le cialtronate” : “Chiariamo per la tremillesima volta: io considero questa dei navigator un’autentica buffonata, una cialtronata che non ha alcun significato“. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto a “Barba & Capelli”, su Radio Crc, per parlare del tema dei navigator campani per i quali la Regione Campania non intende firmare la convenzione con l’Anpal, l’Agenzia ...

Luca Parmitano al vertice della Stazione Spaziale Internazionale : ruolo di comando per l’Europa nello Spazio : L’astronauta dell’ESA Luca Parmitano è prossimo a diventare il terzo comandante europeo – ed il primo italiano – della Stazione Spaziale Internazionale, a seguito di una cerimonia ufficiale di cambio di comando il 2 ottobre 2019. Parmitano prenderà il posto del cosmonauta russo Alexei Ovchinin, che lascia la Stazione. Questo evento segna l’inizio della Spedizione 61 e la seconda parte della seconda missione Spaziale di ...

Tennis - ATP Challenger Orleans 2019 : Jannik Sinner supera Lucas Miedler e va agli ottavi : Esordio con successo per Jannik Sinner nel torneo ATP Challenger di Orleans: sul cemento indoor transalpino l’azzurro, che aveva ottenuto un bye al primo turno grazie al suo status di testa di serie numero 15, supera in 84 minuti di gioco l’austriaco Lucas Miedler, con il punteggio di 7-6 (1) 6-2. agli ottavi per Sinner il vincente del match Bedene-Lestienne. Parte bene nel primo parziale Sinner, che trova il break nel secondo game, ...

Alba Parietti contro Selvaggia Lucarelli/ "Anche tu fai un lavoro superficiale!" : Alba Parietti contro Selvaggia Lucarelli dopo l'attacco della giornalista a Live Non è la d'Urso. "Anche tu fai un lavoro superficiale!". Cosa è successo...

Edo De Laurentiis : “Vogliamo vincere - gruppo maturo con giocatori di qualità! Siamo in gara per lo scudetto. Castel Volturno? Speriamo in De Luca…” : Edo De Laurentiis intervista a Sky Sport Il vice presidente della SSC Napoli, Edo De Laurentiis ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport in cui ha parlato anche della corsa scudetto: “Siamo presenti da anni a Castel Volturno e Siamo favorevoli a iniziative sociali anche per sviluppare questo territorio. C’è bisogno di una riqualificazione quanto prima, Speriamo che grazie al presidente De Luca possa ...

Riccanza Deluxe cast - ospiti d’eccezione su Mtv : da Lucas Peracchi a Lemme : cast Riccanza Deluxe, tutti i protagonisti tra vecchie conoscenze e nuovi arrivi Il cast di Riccanza Deluxe sbarcherà su Mtv l’8 ottobre con quattordici nuovi episodi. Per le prime due serate vedremo un episodio, mentre dall’appuntamento del 25 ottobre ci sarà il doppio episodi. Il centro di questo reality show sono i protagonisti del cast, […] L'articolo Riccanza Deluxe cast, ospiti d’eccezione su Mtv: da Lucas Peracchi ...