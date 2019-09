Crosta | la migliore pizzeria di Milano e la migliore panetteria d’Italia

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 27 settembre 2019), la miglior pizza die il miglior pane d'ItaliaLa pizza, zona Porta VeneziaSimone LombardiLa Guida Gambero Rosso “Pizzerie2020”Il paneGiovanni MineoDasi mangia tutto il giorno– Forni con cucina è un locale nuovo che in soli dieci mesi dalla sua apertura è già entrato nel gotha della lievitazione italiana (ed esiste). Tre Spicchi conquistati per la pizza di Simone Lombardi per la guida Gambero Rosso Pizzerie2020 e Tre Pani oltre al premio speciale Pane dell’Anno aggiudicati solo qualche mese fa, dal panificatore e socio Giovanni Mineo. Il locale è il primo e unico panificio-in Italia ad aver raggiunto l’eccellenza in entrambi gli ambiti. Dasi compra il pane, si mangiano pizza, tonda al piatto e alla pala, e ottimi piatti di piccola cucina a qualsiasi ora, e si beve anche un buon caffè. LEGGI ANCHESe la pizza è il ...

