Crac Fiorentina | il tribunale di Firenze condanna Vittorio Cecchi Gori | Risarcisca

Crac Fiorentina 2002 - arriva la condanna per Vittorio Cecchi Gori : la cifra da pagare è incredibile! : Il tribunale civile di Firenze ha condannato Vittorio Cecchi Gori al pagamento di un maxi risarcimento per il Crac della Fiorentina del 2002 Il Crac della Fiorentina del 2002 è stato uno degli scandali più gravi del calcio italiano. Oggi il tribunale civile di Firenze ha indicato come unico responsabile del dissesto che portò al fallimento della società l’allora patron Vittorio Cecchi Gori. L’ex proprietario della Fiorentina è ...