Crac Fiorentina | Cecchi Gori costretto a risarcire 19 milioni di euro

(Di venerdì 27 settembre 2019) Il tribunale civile di Firenze ha condannato l'ex proprietario dellaVittorionell'ambito della causa per responsabilità nell'amministrazione della vecchia società viola dopo ildel 2002 a pagare un risarcimento danni di oltre 19di, la notizia è riportata dall'edizionedi Repubblica. E' stata rigettata invece la richiesta danni nei confronti di Luciano Luna, Mario Sconcerti, Zerunian Sarkis, Ottavio Bianchi, Marco Vichi, Sergio Bartolelli e gli eredi di Ugo Poggi e dei componenti del collegio sindacale, secondo i giudice Vittoriosarebbe l'unico responsabile del dissesto che portò al fallimento della, l'ex presidente è stato inoltre condannato a pagare le spese processuali quantificate in 113 mila.

