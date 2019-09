Coppa del mondo di rugby 2019 – Giornata di recupero per l’Italia | Steyn felice per il

Slittino - la squadra di Coppa del Mondo pronta per due raduni sulle piste di Lillehammer e Sigulda : Doppia trasferta al nord per le squadre di Cdm e junior/giovani sulle piste di Lillehammer e Sigulda E’ giunto finalmente il tempo di riassaporare le piste per lo Slittino su pista artificiale, che volerà in Norvegia, con destinazione Lillehammer, dal 30 settembre all’8 ottobre per una serie di test insieme alle altre nazionali del circuito di Coppa del Mondo. Il direttore tecnico Armin Zoeggeler ha convocato Dominik ...

Scacchi - Coppa del Mondo 2019 : due patte inaugurano le semifinali - tutto rimandato a domani : La prima giornata delle semifinali della Coppa del Mondo 2019 di Scacchi è andata agli archivi senza colpi di scena. A Khanty-Mansiysk (Russia) si sono disputate le due partite a tempo lungo tra l’azero Teimour Radjabov (10) e il francese Maxime Vachier-Lagrave (3) e il derby cinese tra Ding Liren (1) e Yu Yangyi (12), ma in entrambe le sfide l’importanza del momento si è fatta sentire e nessuno si è preso grossi rischi. I due ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – L’Italia batte il Canada - O’Shea soddisftto : “abbiamo raggiunto il primo obiettivo” : Le parole di O’Shea e Budd dopo la vittoria dell’Italia sul Canada nel secondo match della Coppa del Mondo di Rugby 2019 Una Italia concreta che ha mostrato bel gioco e un’ottima organizzazione ha centrato la seconda vittoria consecutiva con bonus battendo 48-7 il Canada a Fukuoka salendo a quota 10 punti nel Girone B. AFP/LaPresse “Siamo contenti della prestazione di tutti – ha esordito Conor O’Shea durante la conferenza ...

L’Italia ha battuto 48-7 il Canada nei gironi della Coppa del Mondo di rugby : La Nazionale maschile di rugby ha battuto 48-7 il Canada nel secondo turno dei gironi della Coppa del Mondo in corso in Giappone. A Fukuoka l’Italia era ampiamente favorita e ha confermato le attese ottenendo una vittoria larga e quindi

LIVE Italia-Canada - Mondiali rugby 2019 in DIRETTA : dieci cambi tra gli azzurri - in palio la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.30 Queste le parole alla vigilia di Dean Budd, che oggi sarà il capitano dell’Italia: “La partita contro la Namibia ora fa parte del passato. Vogliamo mostrare il nostro vero valore contro il Canada e conquistare il secondo obiettivo che ci siamo prefissati. I gradi di capitano sono sempre un’emozione, ma al Mondiale hanno un sapore particolare“. 9.25 Sono ben dieci i ...

Scacchi - Coppa del Mondo 2019 : Vachier-Lagrave e Yu Yangyi in semifinale : A Khanty Mansiysk giornata dedicata agli spareggi dei quarti di finale della Coppa del Mondo di Scacchi. Il francese numero 3 del torneo Maxime Vachier-Lagrave, dopo le due patte di ieri nelle partite a cadenza classica, ha battuto l’armeno numero 6 del torneo Levon Aronian, in quello che era il tie-break più interessante di oggi, vincendo la seconda partita odierna a gioco rapido e ora in semifinale se la vedrà con l’azero Teimour Radjabov che ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – La tecnologia scende in campo con Mastercard : presentato il nuovo trofeo “Player of the Match” : La tecnologia scende in campo con Mastercard in occasione della Rugby World Cup 2019TM: presentato il nuovo trofeo “Player of the Match”. Una ricerca internazionale di Mastercard mostra l’impatto positivo della tecnologia nei giocatori e nei fan di questo sport Mentre l’Italia batte la Namibia 47-22 nella partita di esordio giapponese della Rugby World Cup 2019TM, Mastercard, in qualità di partner globale, celebra lo spirito ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : i convocati dell’Italia. Debutta Dick Kooy - assenti Juantorena e Zaytsev - chance per Nelli e Lavia : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per la Coppa del Mondo che si disputerà in Giappone dal 1° al 15 ottobre. Si tratta di un torneo a cui partecipano 12 Nazionali che si affronteranno tra loro una volta in modalità round robin, la formazione col maggior numero di vittorie alzerà al cielo il prestigioso trofeo che però, a differenza delle precedenti edizioni, non mette in palio il pass ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : il calendario di tutte le partite dell’Italia. Le date giorno per giorno e gli orari : come vederla in tv : L’Italia parteciperà alla Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile che si disputerà in Giappone dal 1° al 15 ottobre. La storica competizione prevede la presenza di 12 Nazionali che si affronteranno in un round robin, tutte le squadre affronteranno le altre una sola volta e naturalmente la formazione col maggior numero di successi potrà alzare al cielo il trofeo. A differenza degli altri anni, però, questa kermesse non mette in palio dei ...

Snowboard - gli azzurri dello slopestyle al lavoro sul Passo dello Stelvio : il 30 settembre ecco il team di Coppa Europa : Snowboard slopestyle protagonista al Passo dello Stelvio, dal 30 settembre arriva il team di Coppa Europa con 2 giovani Sarà il Passo dello Stelvio ad ospitare i salti acrobatici del team di Coppa Europa di Snowboard slopestyle. Si tratta di un raduno che avrà inizio il prossimo 30 settembre e vedrà presenti i seguenti atleti convocati dal direttore sportivo Cesare Pisoni: Elia Fuser, Emma Gennero, Marilù Poluzzi. Con loro si aggregheranno ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Gli azzurri in visita nelle scuole giapponesi per il “Legacy Programme” : Gli azzurri della palla ovale coinvolti nel programma di legacy della Coppa del Mondo di Rugby 2019 Sergio Parisse, Alessandro Zanni e Leonardo Ghiraldini sono tre leggende del Rugby italiano e internazionale: difficile trovare una definizione differente per un trio capace di accumulare trecentosessantuno apparizioni sulla scena dei test-match lungo una carriera che abbraccia quindici anni. Nessuna tra le venti Nazionali impegnate in ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Domani l’Italia sfida il Canada : le sensazioni dell’allenatore della mischia De Carli : Domani mattina gli azzurri del Rugby tornano in campo per la sfida contro il Canada valida per il secondo match della Coppa del Mondo 2019: le sensazioni di Giampiero De Carli Caldo e una giornata tipicamente estiva hanno accompagnato il Captain’s Run della Nazionale Italiana Rugby all’Hakatanamori Stadium di Fukuoka dove Domani alle 16.45 locali (9.45 italiane) l’ItalRugby affronterà nel secondo turno del Girone B il Canada (prima partita ...

Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Domani Italia-Canada - O’Shea si fida degli azzurri : “in campo con la migliore formazione” : L’Italia pronta alla sfida contro il Canada in Coppa del Mondo di Rugby 2019: le sensazioni del ct azzurro Conor O’Shea Mancano meno di quarantotto ore alla seconda partita della Nazionale Italiana Rugby alla Rugby World Cup 2019. Gli azzurri giovedì 26 settembre alle 16.45 (9.45 italiane) affronteranno il Canada nel secondo incontro del Girone B, match che sarà trasmesso in diretta su Rai 2. “Prima dell’esordio al Mondiale ...

Scacchi - Coppa del mondo 2019 : risultati quarti di finale. Avanza Liren - Radjabov elimina Xiong. Spareggio tra Vachier-Lagrave e Aronian : Si è conclusa la seconda giornata dei quarti di finale della coppa del mondo 2019 di Scacchi, in corso di svolgimento nel cuore della Russia a Khanty-Mansiysk. Dopo la calma piatta di ieri, con i quattro incontri tutti finiti in parità, si sono svolte oggi le partite a tempo lungo con colori invertiti e sono stati assegnati i primi due semifinalisti del torneo. Il cinese Ding Liren (1) e l’armeno Teimour Radjabov (10) passano il turno ...