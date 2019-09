Contributi Inps solo per redditi da lavoro | arriva sentenza della Cassazione

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 27 settembre 2019)perdaUnadefinisce il rapporto tra il versamento diper attività lavorative e utili derivanti da quote di partecipazione in aziende.: il caso su cui si sono espressi i giudici In sostanza, con la23790, laha precisato che nella base imponibile di una persona fisica a finivi si devono tenere in considerazione soltanto le somme legate all’attività lavorativa. Dunque, non si devono tenere in considerazione gli eventuali utili derivanti dalle quote di partecipazione ad una o più aziende. Nello specifico, il caso su cui si sono espressi i giudici riguarda la richiesta da parte dell’al vicepresidente di un Cda di una Spa del versamento di maggioriin relazione alla sua partecipazione con alcune quote di ...

Fedele233Fedele : RT @Arianna5422: Alessandra Sciurba,della Ong Mediterranea, dice che l’Inps chiede tutti i giorni di far arrivare i migranti per pagare le… - GBaitelli : RT @Arianna5422: Alessandra Sciurba,della Ong Mediterranea, dice che l’Inps chiede tutti i giorni di far arrivare i migranti per pagare le… - Llukas79 : RT @Arianna5422: Alessandra Sciurba,della Ong Mediterranea, dice che l’Inps chiede tutti i giorni di far arrivare i migranti per pagare le… -