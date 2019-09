Conte | lavoriamo a incentivi per l' uso della moneta elettronica

Fonte : agi

(Di venerdì 27 settembre 2019) Il governo "pensa adper l'uso, a usare le carte". Lo ha detto il capo del Governo, Giuseppe, a Ceglie Messapica durante il forum organizzato dal giornale online Affari Italiani. "Stiamo lavorando ad ua manovra espansiva. Pensiamo che sia il momento", ha aggiunto. "Ma gli italiani - ha aggiunto - non pagheranno di piu, anzi ci saranno meccanismi premiali. Il tutto in una ottica di alleggerimentopressione fiscale. Ho già detto che questo patto è pagare tutti per pagare meno".ribadisce quindi che il governo vuole disinnescare le clausole di salvaguardia per l'aumento dell'Iva, sottolineando che "il governo sta valutando qualche rimodulazione con beneficio per tutti gli italiani". Il presidente del Consiglio si è poi detto d'accordo con "il carcere per i grandi evasori", annunciando che la prossima ...

