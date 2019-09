Consigli fantacalcio | 6^ giornata | fiducia a Dybala e Lukaku | occhio alle sorprese Allan

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2019)6^– Al via domani la sestadi Serie A. Dopo il turno infrasettimanale, è di nuovo ora di scendere in campo. Apre la Juventus, che ospita la Spal. Impegno in trasferta per Inter e Atalanta. Il Milan e la Roma cercano riscatto rispettivamente contro Fiorentina e Lecce. Torna l’appuntamento con idi CalcioWeb per gli appassionati di5^JUVENTUS-SPAL – Partita abbordabile per i bianconeri. Sì a, che finalmente potrebbe trovare il gol, e a Higuain.anche al possibile primo sigillo italiano di Rabiot. Da evitare difesa e portiere della squadra di Semplici, potrebbero far male gli inserimenti di Kurtic e Murgia. SAMPDORIA-INTER –contro una difesa imbarazzante come quella dei blucerchiati.all’ex Skriniar, dato che in passato ...

