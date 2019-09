Concorso Scuola Materna Torino 2019 | 35 Insegnanti | cosa sapere per partecipare

Concorso in arrivo per 50mila precari della scuola : test di ingresso ed esame dopo il primo anno : Un Concorso riservato per dare una prima risposta al fenomeno del precariato nella scuola. È quasi pronto il decreto legge che porterà all’indizione di un Concorso per 50mila docenti, il cui bando è atteso per novembre. Il provvedimento, si legge su Italia Oggi, sarà presentato al prossimo Consiglio dei ministri. Ma cosa prevede? Innanzitutto potranno accedervi solo i precari che hanno almeno 36 mesi di servizio ...

Concorso Scuola per 24mila precari - Fioramonti : 'Il bando a novembre' : A partire dalla scorsa primavera sono trapelate diverse indiscrezioni e notizie riguardo ai concorsi scuola per assumere i docenti a tempo indeterminato. Infatti sono tantissimi i supplenti che sono entrati in classe per l'anno scolastico 2019/2020, i quali attualmente sono privi di qualsiasi stabilità lavorativa ed economica, e in più non hanno avuto la possibilità di abilitarsi all'insegnamento per l'assenza di concorsi. Nelle ultime ore, è ...

Concorso straordinario e PAS scuola : 55mila posti - quando esce il bando? : Concorso straordinario e PAS scuola: 55mila posti, quando esce il bando? Emergono importanti novità a proposito di Pas (Percorsi abilitanti speciali) e prossimi concorsi per docenti dagli ultimi interventi del neoministro dell’istruzione Fioramonti. Le ultime parole di Fioramonti Durante una recente puntata della trasmissione Porta a Porta, il titolare del Miur Fioramonti ha parlato dei Pas e del prossimo Concorso straordinario per le ...

Concorso coordinatore pedagogico per area cultura e scuola - scadenza 26 settembre : E' stato recentemente indetto dall'Unione di Val D'Enza di Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, un Concorso pubblico per l'assunzione di un coordinatore pedagogico da assegnare al comune di Montecchio Emilia. Nel caso di ricezione di un numero superiore di 30 istanze di partecipazione, il Comune si riserva di avviare una prove selettiva, prima della prova scritta e orale disposta per l'attribuzione dell'incarico. Le domande dovranno essere ...

SCUOLA/ Lo scontro M5s-Lega mette precari e Concorso in un vicolo cieco : La resa dei conti Lega-M5s riguarda anche la SCUOLA e precisamente i due percorsi salva-precari e il concorso ordinario. Il punto

Concorso Scuola e Pas - rischi per la crisi di Governo : scontro sul Salva-precari : Nella serata di ieri, 8 agosto 2019, in seguito a dei lunghi colloqui tra il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e il Premier che ha dialogato anche con i leader della maggioranza, Matteo Salvini sembrerebbe intenzionato a concludere l'esperienza dell’esecutivo giallo-verde. Si parla già di crisi di Governo: il segretario leghista, infatti, avrebbe deciso di staccare la spina al Governo. Gli insegnanti precari, ma anche i ...

Scuola - via libera al salva-precari : Concorso in arrivo : La Scuola diventa terreno di scontro in Consiglio dei ministri: la Lega sostiene i concorsi straordinari, il M5S dice no alle «sanatorie». Il decreto che, nell?intenzione del...

Scuola - PAS e Concorso straordinario ultime notizie : cresce pericolosamente il pessimismo : Nei giorni scorsi, abbiamo riportato le dichiarazioni rilasciate dai principali esponenti sindacali in merito al preoccupante ritardo nella pubblicazione del decreto legge riguardante i PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) e il concorso straordinario riservato ai docenti con più di 36 mesi di servizio. Le ultime notizie, a questo riguardo, non inducono all’ottimismo. pessimismo sul DL PAS e concorso straordinario docenti con più di 36 mesi ...

Scuola - PAS e Concorso docenti 36 mesi ultime notizie : tra il M5S c’è chi appoggia il decreto legge : La questione riguardante il decreto legge relativo al PAS e al concorso straordinario riservato ai docenti con più di 36 mesi di servizio sta creando non poco caos anche sui social. Una nota ufficiale dei deputati e senatori del Movimento 5 Stelle è servita per rispondere al ministro dell’Istruzione, Bussetti, che rassicurava tutti in merito ai ‘preoccupanti ritardi’ del decreto legge. Nelle ultime ore, l’onorevole ...

Scuola - il Concorso per docenti precari sarà una sanatoria senza selezione. E la meritocrazia? : Con l’estate e le agognate ferie giungono anche i saldi di stagione, e il Miur, capitanato in questa stagione gialloverde dall’ex docente di educazione fisica in quota leghista Marco Bussetti, ha da poco presentato un nuovo pacchetto Scuola che, dopo opportuna approvazione in aula datata 9 agosto prossimo, decreterà le nuove vie di accesso all’abilitazione e al ruolo. Già a una prima lettura del testo si sono levate voci di forte ...

Scuola - decreto legge PAS e Concorso straordinario ultime notizie : ecco le obiezioni del M5S al ministro Bussetti : Il decreto legge per il PAS e il concorso straordinario riservato ai docenti con più di 36 mesi al centro del dibattito politico: da una parte i sindacati esprimono la loro preoccupazione per il ritardo dell’ufficializzazione del provvedimento legislativo, dall’altra il ministro Bussetti rassicura i docenti, parlando di tempi brevi. In effetti, i deputati e senatori del Movimento 5 Stelle hanno espresso più di una perplessità sul ...

Scuola - PAS e Concorso straordinario ultime notizie : Bussetti ‘Insegnanti - state tranquilli’ : Nelle ultime ore, vi abbiamo riportato la preoccupazione dei sindacati in merito al preoccupante ritardo del decreto legge relativo al PAS e al concorso straordinario riservato ai docenti con più di 36 mesi di servizio. Si è parlato, soprattutto, di un presunto ostracismo evidenziato dal Movimento 5 Stelle. A questo proposito, il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è intervenuto per buttare acqua sul fuoco delle polemiche: in un post ...

Scuola - Concorso straordinario e PAS ultime notizie : non piace al M5S? ‘Vogliamo vederci chiaro’ : Inizia ad emergere la preoccupazione in merito al decreto legge che dovrebbe sancire l’avvio per il PAS (Percorso Abilitante Speciale) e per il concorso straordinario riservato ai docenti con 36 mesi di servizio. Ieri vi abbiamo riportato le parole della segretaria nazionale della Cisl Scuola, Maddalena Gissi, con l’appello al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affinché vengano rispettati i termini dell’intesa ...

Scuola - PAS e Concorso straordinario ultime notizie : problemi in vista? ‘Conte si faccia garante’ : Qualche problema con i PAS e il concorso straordinario riservato ai docenti con 36 mesi di servizio? Potrebbe anche essere così, a giudicare dall’appello lanciato dal segretario nazionale della Cisl Scuola, Maddalena Gissi. Secondo le ultime indiscrezioni, il decreto legge è atteso per il Consiglio dei Ministri che si svolgerà venerdì 9 agosto ma non mancano i timori perché qualcosa possa andare storto. Da qui la preoccupazione della ...