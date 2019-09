Concorsi Consiglio Nazionale delle Ricerche e Ministero della Salute | inoltro cv a ottobre

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 27 settembre 2019) Ile ilhanno promulgato nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di ulteriore personale professionale in funzione di tecnologo, ricercatore e medico, da assegnare presso i propri organismi collocati sul territorio. Bandi di Concorso aL'Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato Stima-CNR di Milano (Lombardia) ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'inserimento a tempo determinato di profili qualificati in qualità di tecnologo di III livello in possesso dei seguenti titoli universitari e requisiti: laurea magistrale in ingegneria meccanica LM-33 (classe DM 270/04); lauree specialistiche in ingegneria meccanica 36/S (classe DM 509/99); diplomi di laurea di vecchio ordinamento; padronanzalingua italiana e ...

Strill_it : Cotticelli in commissione Sanità del Consiglio regionale: “Quella dei precari è guerra tra poveri. Perché sono stat… - DiBelluno : Due concorsi pubblici per i due Consigli di Bacino Bellunesi Il Consiglio di Bacino 'Dolomiti Bellunesi' e il Cons… - NurseTimes : ?? | NurseTimes Campania, il consigliere Marrazzo a colloquio con gli oss precari: “È arrivato il momento di assumer… -