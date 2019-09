Coltello | machete e ascia | l' inseguimento choc tra gang a Gallarate

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 27 settembre 2019) Mariagiulia Porrello In un parco ditre uomini armati hanno inseguito un gruppetto di sudamericani: il violento diverbio è nato probabilmente per questioni legate allo spaccio di stupefacenti Un gruppo di sudamericani in fuga. Dietro, un uomo armato di. Da una finestra di uno degli uffici del commissariato di(Varese) gli agenti, attirati dalle urla, hanno potuto assistere alla scena. L’è avvenuto infatti nel parco in via De Magri, vicino al cimitero, situato poco distante dal commissariato di via Ragazzi del ’99. Erano quasi le 17 di martedì scorso quando i poliziotti hanno udito le grida. Il loro intervento è stato immediato: gli agenti hanno così fermato due uomini che hanno subito tentato di dileguarsi. I numerosi testimoni presenti sul posto hanno confermato alle forze dell’ordine che i due fermati, un trentanovenne di Venegono ...

beretta_g : @il_brigante07 @M_J_Motta Intende queste 'risorse italiane', vero? -