Colloquio di lavoro | come gestire il linguaggio del corpo

Scartata ad un Colloquio di lavoro per il colore della pelle : "Infastidisce gli ospiti" : È stata Scartata ad un colloquio di lavoro in un ristorante per colpa del colore della pelle . Un’aspirante cameriera senegalese, Khady Ndior, non ha ottenuto il posto perché, secondo l’agenzia di reclutamento, avrebbe potuto “disturbare la serenità degli ospiti”. L’episodio è stato raccontato dalla Nuova Sardegna ed è accaduto a Nuoro. “Mi hanno detto che non avrebbero ...

Colloquio di lavoro - i segreti delle risorse umane che devi sapere prima di farne uno : Inutile tentare di negarlo: le dinamiche che si vengono a creare nel corso di un Colloquio di lavoro sono praticamente sempre sbilanciate in favore di chi sta offrendo la posizione. E questo tende a generare in chi si sottopone all'intervista una serie di timori il più delle volte del tutto immotivati. Lo sa benissimo anche la headhunter professionista Dandan Zhu, che in un intervento sul magazine Business Insider ha voluto svelare le ...

«Raccontami un po’ di te» - come rispondere a un Colloquio di lavoro : I consigli per arrivare preparati ad un colloquio di lavoroI consigli per arrivare preparati ad un colloquio di lavoroI consigli per arrivare preparati ad un colloquio di lavoroI consigli per arrivare preparati ad un colloquio di lavoroI consigli per arrivare preparati ad un colloquio di lavoroI consigli per arrivare preparati ad un colloquio di lavoroI consigli per arrivare preparati ad un colloquio di lavoroI consigli per arrivare preparati ad ...