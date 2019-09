Clima | Stefano Boeri | “Le metropoli producono il 75% delle emissioni di CO2”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2019) “Ledel mondo, che consumano il 70%risorse naturali eil 75%globali di CO2, sono tra le principali cause dell’attuale crisi ambientale”. A dirlo è il presidente della Triennale di Milano,, nel corso del suo intervento al Forum Engie green friday, nel giornomanifestazioni per ildel Friday for future. “E’ necessario quindi intervenire subito attraverso una serie di strategie e azioni concrete – dalla mobilità elettrica alla riqualificazione energetica degli edifici, dall’uso di energia pulita alla forestazione urbana – per provare a fermare il cambiamentotico, partendo proprio dalle città“, ha aggiunto. “A Milano – ha concluso – il progetto ForestaMi, a cui aderirà anche Engie, prevede la piantumazione di 3 milioni di alberi da qui al ...

