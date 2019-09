Clima | se è vera emergenza allora dobbiamo agire subito Sennò è solo ipocrisia

Clima - c’è gente che critica Greta Thunberg. Ma veramente non vi vergognate? : Esistono esseri umani che criticano Greta Thunberg senza nessun minimo di pudore e dignità. Ormai non ci meraviglia più la superficialità umana e il cinismo bieco di alcune persone. Poi l’arrivo dei social ha solo contribuito a dare voce e risalto a personaggi che andrebbero semplicemente curati. E su questo Umberto Eco aveva ragione da vendere. Ma torniamo alla ragazzina svedese. Greta non fa altro che dire al mondo e soprattutto alla politica ...

Greta ha ragione : la vera emergenza non è il Clima. Siamo noi : Trump che revoca i limiti alle emissioni inquinanti delle auto in California, Bolsonaro che elabora piani di deforestazione dell'Amazzonia, arrogandosene la piena sovranità. Intanto in Italia crollano pezzi di ghiacciai, a causa del clima che cambia. Benvenuti nel mondo del 2019, in cui per ogni Greta Thunberg che urla e piange per il clima che cambia, ci sono leader globali e opinioni pubbliche che se ne fregano.Continua a leggere

Gli annunci catastrofici del 1988 e le previsioni mai avverate : se sul Clima fosse tutta una grande presa in giro? : “Siamo all’inizio di una estinzione di massa e tutto quello di cui siete capaci di parlare è il denaro e favole di un’eterna crescita economica“: con queste parole l’ormai famosa (sigh!) Greta è intervenuta nell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che forse non era mai caduta così in basso. La 16enne svedese che dopo Al Gore e Leonardo di Caprio è diventata la nuova paladina dei fanatici del ...

Clima - Greta riprovera senatori Usa : 4.41 L'attivista ecologista la 16enne svedese Greta Thunberg ha rimproverato i senatori Usa della task force per il cambiamento Climatico. "Non fate abbastanza" per il Clima,ha detto Greta che,il 20 settembre, alla vigilia del 'Climate Action Summit' dell'Onu,guiderà da New York lo sciopero mondiale a sostegno della lotta contro il cambiamento Climatico."Risparmiate i complimenti",ha esortato Greta, "non invitateci a parlare per dirci quale ...

Clima - ecco le “warming stripes” : le immagini che dimostrano la vera entità del riscaldamento globale [GRAFICI] : I cambiamenti Climatici sono una complessa questione globale, che richiede una comunicazione semplice sui suoi effetti a scala locale. Il riscaldamento globale provoca un’ampia gamma di effetti Climatici, sia locali che globali. Stanno già aumentando la frequenza e l’intensità degli eventi meteo estremi, i danni per la salute, la pressione sulle risorse idriche e alimentari, il cambiamento delle stagioni e degli ecosistemi, i livelli del mare, i ...