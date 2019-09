Clima, oggi manifestazioni in 27 Paesi

in 160città italiane e in 27del mondo giovani e meno giovani scendono in piazza per chiedere a governi e imprese azioni forti e immediate per rispondere alla crisitica. E' la terza volta che il movimento Fridays For Future, ispirato dall'attivista 16enne, Greta Thunberg, organizza uno sciopero globale. Il primo Global strike è stato il 15 marzo,il secondo il 24 maggio. Ma stavolta il movimento ha fatto le cose in grande, indicendo 7 giornni die iniziative iniziate lo scorso 20 settembre.(Di venerdì 27 settembre 2019)