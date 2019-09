Clima | Legambiente | “In Italia occorre passare dalle parole ai fatti | tanti problemi

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2019) “Nel nostro Paese è il momento diai. È ora di concretizzare interventi e azioni per aiutare il Pianeta, dare gambe ad un innovativo green new dealno e soprattutto rispondere alle richieste deigiovani che anche insono scesi in piazza oggi per far sentire la propria voce e scioperare per ilseguendo l’esempio di Greta Thunberg“. Lo afferma il presidente nazionale diStefano Ciafani, che sottolinea: “Dal punto di vista ambientale l’ha ancoracronici ed emergenze da affrontare, uno di questi è l’inquinamento prodotto anchefonti industriali come le centrali a carbone di Civitavecchia e Brindisi, dalla centrale di Sarroch in Sardegna o dall’area industriale di Taranto che sono tra le prime 20 attività produttivene per emissioni di CO2 annue e tra i nemici del, in quanto ...

