Clima | addio alle mezze stagioni | “Il futuro sarà di siccità e alluvioni”

Clima : presto dovremo dire addio a caprioli e cinciallegre : Il simbolo della primaveraGi animali domestici di Babbo NataleLa regina dei boschiIl bello addormentatoLe vicine di casaIl folletto dei boschiGazze ladreIl Clima cambia troppo in fretta e gli animali non riescono a tenere il passo. Non stiamo parlando delle specie che già sappiamo essere a rischio di estinzione. Ma di quelle molto comuni e abbondanti, di cui non sospettiamo la scomparsa. Così il capriolo (Capreolus capreolus), la gazza (Pica ...