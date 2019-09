Ciclismo | Mondiali U23 | Eekhoff vince | ma viene squalificato Samuele Battistella

Mondiali Ciclismo 2019 – Eekhoff d’oro nella prova in linea Under23 maschile : argento per l’italiano Battistella : Nils Eekhoff vince la medaglia d’oro nelle prova in linea Under 23 maschile dei Mondiali di Ciclismo 2019: l’olandese batte in volata l’azzurro Samuele Battistella Arriva ancora una medaglia per l’Italia ai Mondiali di Ciclismo 2019: un argento che però lascia l’amaro in bocca. Nonostante l’ottima prestazione, Samuele Battistella si ferma ad un passo dall’oro nella prova in linea Under 23 maschile. Il ciclista italiano scatta insieme ad un ...

Mondiali di Ciclismo - Philippe Gilbert : ‘Usiamo la tattica della Deceuninck Quickstep’ : La temuta pioggia battente che è prevista per domenica sulle strade dei Mondiali di ciclismo non spaventa quella che sulla carta è la squadra più forte e ricca di talento della prova riservata ai professionisti, il Belgio. L’uomo più esperto e carismatico della corazzata belga, Philippe Gilbert, si augura proprio una corsa resa ancora più difficile dal maltempo per poter far emergere i valori in campo con una gara d’attacco. Il corridore della ...

Mondiali Ciclismo 2019 – Gli Stati Uniti conquistano il terzo oro : Megan Jastrab di aggiudica la prova juniores femminile : Megan Jastrab regala agli Stati Uniti il terzo oro iridato: la statunitense si aggiudica la prova in linea juniores ai Mondiali 2019 Prosegue lo spettacolo dei Mondiali di ciclismo 2019: in attesa della prova in line uomini elite, in programma per domenica, tanti giovani campioncini si stanno sfidando per le strade dello Yorkshire. Oggi, nella prova in linea juniores femminile, gli Stati Uniti sono riusciti a conquistare il terzo oro ...

Ciclismo - Medagliere Mondiali 2019 : Italia terza con tre podi - USA al comando : Si stanno svolgendo i Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Una manifestazione in cui i migliori corridori del mondo si sfidano per conquistare l’ambita maglia iridata nelle diverse specialità. Si parte con la grande novità di questa edizione, la cronometro a squadre mista, spazio poi alle cronometro individuali e alle prove in linea delle categorie Juniores, Under23 ed Elite. L’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Megan Jastrab trionfa con uno scatto sul finale - Italia deludente : Si è assegnato nella mattinata il titolo per la prova in linea juniores femminile ai Mondiali di Ciclismo su strada nello Yorkshire. Grandi protagoniste sono state le cadute, con un gruppo che ha trovato davvero tante difficoltà sui 92 chilometri da Doncaster ad Harrogate. A trionfare, così come nei colleghi uomini, sono ancora gli Stati Uniti: si impone con un attacco da finisseur Megan Jastrab. Inizio di gara molto insidioso, con il gruppo che ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : analisi del percorso e possibili chiavi tattiche. Possibile una volata a ranghi ridotti : Domenica andrà in scena la gara più attesa dei Mondiali 2019 di Ciclismo, la prova in linea Elite maschile. Ci attende una corsa spettacolare nello Yorkshire (Gran Bretagna) con i professionisti che si daranno battaglia nei 280 km con partenza da Leeds e arrivo ad Harrogate per conquistare l’ambita maglia iridata. Tanti i corridori in grado di fare la differenza e anche gli azzurri sono pronti a essere protagonisti. Andiamo quindi ad analizzare ...

Mondiali Ciclismo 2019 – Elia Viviani non ha dubbi : “Sagan? Può scrivere la storia e lo sa benissimo” : Elia Viviani e la prova in linea elite uomini dei Mondiali di Ciclismo 2019: il ciclista italiano non ha dubbi su Peter Sagan Manca sempre meno per la prova in linea elite uomini dei Mondiali di Ciclismo 2019. Domenica i campioni delle due ruote si sfideranno sulle strade dello Yorkshire per il titolo iridato. Reduce dal quarto posto nella staffetta mista, Elia Viviani, pur sperando in un buon risultato azzurro, sa che gli italiani ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : quale ruolo per Gianni Moscon? Possibile battitore libero - sarà utile per la squadra : Un corridore come Gianni Moscon sarebbe senza dubbio uno dei capitani dell’Italia domenica, in occasione della prova in linea dei Campionati del Mondo di Harrogate, se godesse di una buona condizione. D’altronde il trentino è uno degli alfieri del Bel Paese più forti nelle gare in linea, soprattutto in quelle che superano i 250 km, non a caso è stato il leader azzurro sia a Bergen 2017 che a Innsbruck 2018. Purtroppo, però, sta ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : un Belgio stellare con 5 o 6 punte potenziali. Ma chi sarà il capitano? : Si avvicina sempre più la prova in linea al maschile dei Mondiali di Ciclismo su strada nello Yorkshire e, andando a spulciare nella startlist della gara di domenica, non si può non soffermarsi su una delle Nazionali più attrezzate per la gara in terra britannica: il Belgio. Una squadra piena di stelle: i capitani, almeno sulla carta, potrebbero essere addirittura cinque o sei. Chi si prenderà però davvero l’incarico di fare la corsa da ...

Ciclismo - Michael Matthews : “Bisogna essere disposti a perdere i Mondiali per vincerli” : Parla in un’intervista a CyclingNews.com Michael Matthews, capitano unico dell’Australia, a pochi giorni dalla prova in linea dei Mondiali di Ciclismo, in programma domenica 29 settembre nello Yorkshire, in Inghilterra. Il 29enne della Sunweb avrà tutta la squadra attorno a sé. Così l’australiano cercherà di evitare gli errori del passato: “A volte devi essere disposto a perdere i Mondiali per vincerli. Molte volte avevo ...

LIVE Ciclismo - Mondiali Under23 2019 in DIRETTA : l’Italia cala gli assi Covi e Dainese per salire sul podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno dei Mondiali di Ciclismo – Tutti gli italiani in gara oggi – La presentazione della prova in linea Under23 – Il medagliere dei Mondiali di Ciclismo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea Under23 maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). I giovani talenti del panorama internazionale si sfideranno su un ...

LIVE Ciclismo femminile - Mondiali juniores 2019 in DIRETTA : l’Italia cala la carta Collinelli per puntare al podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno dei Mondiali di Ciclismo – Tutti gli italiani in gara oggi – La presentazione della prova in linea juniores femminile – Il medagliere dei Mondiali di Ciclismo Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prova in linea juniores femminile del Campionato del Mondo 2019 dello Yorkshire. Le ragazze si sfideranno su una distanza di 92 ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara oggi. Ci provano le donne jrs e gli uomini under 23 : Due titoli e sei medaglie in palio in questa giornata intensissima ai Mondiali di Ciclismo nello Yorkshire. Si assegnano infatti le maglie iridate per la prova in linea juniores al femminile, al mattino, poi nel pomeriggio quella per la prova in linea under 23 maschile. Andiamo a scoprire tutti gli azzurri impegnati: a caccia ovviamente di un sogno. Mondiali Ciclismo 2019, gli azzurri impegnati in gara oggi Prova in linea juniores donne 28 ...