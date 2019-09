Ciclismo | la Trek Segafredo punta sui giovani | arriva anche Tiberi

Ciclismo : doppio colpo Mondiale per la Trek-Segafredo. Arrivano Quinn Simmons e Antonio Tiberi : Un doppio colpo dallo Yorkshire per la Trek-Segafredo. La compagine statunitense, tra le più importanti del World Tour, ha deciso di investire anche sui giovani dopo l’acquisto di Vincenzo Nibali. Occhi puntati sul Mondiale britannico e Arrivano due campioni iridati: per il 2020 l’americano Quinn Simmons, che proprio ieri ha dominato la prova in linea juniores, per il 2021, invece, dopo un anno tra gli under 23 nella Colpack, Antonio ...

Ciclismo - il futuro di Antonio Tiberi : Trek Segafredo nel 2021? L’investitura di Nibali : “Può sbocciare in qualcosa di grande” : Antonio Tiberi ha scaldato l’Italia del Ciclismo vincendo la cronometro dei Mondiali tra gli juniores, un successo arrivato in maniera incredibile perché il laziale aveva rotto un pedale proprio nei primissimi metri e aveva dunque dovuto cambiare bicicletta perdendo una trentina di secondi: rimontato in sella ha spinto un rapporto impossibile per tutti gli avversari ed è riuscito a imporsi palesando così tutto il suo talento e una classe ...

Ciclismo - già otto acquisti per la Trek Segafredo : arriva anche Elissonde : Il 2020 sarà una sorta di anno zero per la Trek Segafredo. Reduce da una stagione deludente, con appena sette vittorie raccolte finora, la squadra diretta dal team manager Luca Guercilena è stata tra le protagoniste del ciclomercato per iniziare un nuovo ciclo. La squadra sarà ricostruita attorno a Vincenzo Nibali, uno dei grandi colpi di questo mercato, ma sarà anche molto ringiovanita con l’inserimento di due talenti in arrivo dal vivaio ...

Ciclismo - la Trek-Segafredo guarda al futuro : presi Antonio Tiberi e Alessandro Fancellu per il 2021 : La Trek-Segafredo si assicura due talenti italiani per il futuro. La squadra diretta da Luca Guercilena per le prossime due stagioni punterà su Vincenzo Nibali, che nel 2020 è pronto a guidare il team nei Grandi Giri e dare spettacolo con la nuova maglia, dopo aver scelto di lasciare la Bahrain Merida per rilanciarsi in questo nuovo progetto. Lo Squalo nel 2021 sarà affiancato anche da Antonio Tiberi e Alessandro Fancellu, che passeranno ...

Ciclismo - John Degenkolb lascia la Trek-Segafredo e firma un biennale con la Lotto Soudal : Il mondo del Ciclismo-mercato regala una nuova ufficialità. Il tedesco John Degenkolb, infatti, saluta la Trek-Segafredo e firma un contratto di due anni con la Lotto Soudal, per aprire un nuovo capitolo della sua carriera che, negli ultimi periodi, non ha certo vissuto i suoi momenti più brillanti. Il vincitore della Milano-Sanremo nel 2015 e della Parigi-Roubaix nel corso dello stesso anno, si è rimboccato le maniche dopo il tremendo incidente ...

Ciclismo femminile - Postnord Vårgårda WestSweden 2019 : nella cronosquadre si impone la Trek-Segafredo - settima Valcar : Non solo gli uomini, spazio anche al circuito World Tour al femminile per il Ciclismo su strada. Oggi è andata in scena la Postnord Vårgårda WestSweden: ormai una classica per il calendario, una cronometro a squadre in terra svedese. 35,6 chilometri completamente pianeggianti con partenza ed arrivo a Vårgårda con le migliori squadre al mondo a sfidarsi. Ad imporsi sono le statunitensi della Trek-Segafredo che succedono nell’albo ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali alla Trek-Segafredo nel 2020. I possibili gregari a disposizione dello Squalo : Nella prossima stagione Vincenzo Nibali correrà con la Trek-Segafredo. Il siciliano dopo tre anni ha scelto di lasciare la Bahrain Merida, anche a causa di una serie di incomprensioni con la dirigenza, come emerso chiaramente anche nell’ultimo Tour de France, dove lo Squalo è riuscito comunque a far valere la sua classe, conquistando una splendida vittoria nell’ultima tappa alpina. Nel 2020 Nibali farà quindi parte della formazione di Luca ...