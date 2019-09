Ci sono giocatori della NBA che hanno sempre mentito sulla loro altezza

La bomba di De Siervo : “Alcuni giocatori importanti non sono in Italia per colpa della pirateria” : “Probabilmente alcuni giocatori importanti in giro per il mondo non sono in Italia per colpa della pirateria”. E’ la clamorosa bomba lanciata dall’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo a margine della presentazione delle figurine Adrenalyn Panini, spiegando che i mancati introiti legati alla pirateria per il calcio Italiano ammonterebbero a 400 milioni. “I nostri presidenti sono degli eroi ...

Alcuni giocatori di Dota 2 stanno ricevendo dei lunghissimi ban che possono durare decenni : Alcuni giocatori di Dota 2 hanno ricevuto assurdi ban che possono durare addirittura fino a due decenni, dopo l'ultimo aggiornamento del matchmaking classificato del 17 settembre.Mentre la stagione classificata 2019/20 arriva sul popolare MOBA, gli sviluppatori hanno lavorato sodo per cercare di risolvere una serie di problemi: la compravendita di account, l'uso di cheat e, in generale, tutti i problemi legati ai comportamenti tossici nelle code ...

Rooney : «I giocatori americani di MLS sono sottopagati» : Rooney stipendi MLS – Wayne Rooney, attaccante in forza al DC United, ha dichiarato che i giocatori americani della Major League Soccer non vengono pagati abbastanza. L’ex attaccante del Manchester United ha rilasciato a ESPN FC un’intervista esclusiva, spiegando che i suoi compagni di squadra statunitensi non guadagnerebbero abbastanza. Rooney ha chiesto ai proprietari delle […] L'articolo Rooney: «I giocatori americani ...

Borderlands 3 : pur essendo esclusiva Epic Games Store - i giocatori si sono rivolti a Steam per alcuni problemi : Borderlands 3 è stato pubblicato ufficialmente in esclusiva Epic Games Store, tuttavia i giocatori si stanno rivolgendo a Steam per ceracare di risolvere i problemi che affliggono il titolo di Gearbox.Come ben saprete, Borderlands 3 presenta diversi problemi (specialmente la versione PC) e giustamente molti giocatori stanno cercando soluzioni per risolvere il tutto. Il problema è che Epic Games Store non presenta forum dedicati al gioco e di ...

Roma - buche a Trigoria - i giocatori di Fonseca insorgono : "sono troppe" : Che tu sia ricco o povero poco importa: le buche sul manto stradale sono un problema per tutti. È nota ai più la situazione delle buche di Roma, ma come riporta Leggo, il problema ha coinvolto anche i giocatori della Roma, i quali si sono lamentati dell'incredibile numero di buche presenti sulla str

Gigi Buffon e i cinque immortali : ecco quali sono i 5 giocatori in campo ormai da 21 anni : Il 17 giugno del '98, a Montpellier, l' Italia sconfisse all' esordio dei Mondiali per 3-0 il Camerun di un ragazzino di 17 anni, il più giovane calciatore di Francia '98. Si chiamava Samuel Eto' o e di lì a un decennio sarebbe diventato uno degli attaccanti più forti e completi della sua generazion

Martusciello : “Siamo motivati a fare bene. Alcuni giocatori non sono sereni per il mercato” : Si è conclusa da pochi minuti la conferenza stampa di Giovanni Martusciello, che sostituisce Sarri sulla panchina della Juventus fino a quando il tecnico non si sarà completamente ripreso dalla polmonite. Sky Sport riporta le sue dichiarazioni. Su Napoli Juve: “Ancelotti è un grande allenatore. Siamo curiosi di vedere come risponderà la squadra domani, davanti al proprio pubblico alla prima in casa. È un match clou e siamo motivati a ...

Conte : “Quando arrivo al campo sono felice. Vedo giocatori pronti a sudare e non è scontato” : Domani sera l’Inter esordirà in campionato contro il Lecce. Oggi Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico ha subito chiarito che è impaziente di cominciare. “C’è grande entusiasmo e passione perché inizia una nuova sfida. sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto da quando siamo partiti il 7 luglio. Ho trovato grande disponibilità, uomini, non solo calciatori. Questo è l’aspetto principale per ...

Follie di mercato da Mlb - dove i giocatori possono passare da una squadra all’altra nella stessa partita : Altro che calciomercato. nella Mlb, lega americana di baseball, ne accadono di cose folli, molto peggio dei colpi di scena del mercato del calcio. Li racconta Roberto Gotta su Il Giornale. nella Mlb si gioca tutti i giorni. Così, il 31 luglio, quando si chiudono le trattative, capita che ci siano squadre costrette a rinunciare a un giocatore già vestito per la partita, o che un giocatore passi da uno spogliatoio all’altro. A bordo del trattorino ...

Calcio - studio su geni e infortuni : i giocatori del Napoli sono tra i più in salute d’Europa : I giocatori del Napoli sono tra i più “in salute” in Europa. A certificarlo è uno studio, pubblicato sul ‘Journal of Cellular Physiology’ – i cui risultati sono stati confermati dalla Lega Serie A e dalla Uefa – che ha visto la collaborazione tra lo Sbarro health research organization (Shro), un team di ricercatori italiani, e lo staff medico del Ssc Napoli. La ricerca -riferisce una nota – ha analizzato ...

PS5 : un sondaggio mostra che i giocatori sono disposti a spendere 600 Euro per la nuova console : Un sondaggio condotto dal sito tedesco CHIP.de ha rivelato quanto le persone sono disposte a sborsare per la prossima console di Sony, PlayStation 5. Chiaramente, gli intervistati hanno preso in considerazione l'hardware di fascia alta impiegato per PS5, per questo motivo € 600 è considerato l'importo massimo accettabile.Il prezzo della prossima PlayStation di Sony è diventato un argomento molto dibattuto, poiché gli analisti competono ...