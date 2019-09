Charles Leclerc F1 | GP Russia 2019 | “Sorpreso dalla Red Bull | noi possiamo crescere molto”

F1 - GP Russia 2019 : risultati e classifica FP1. Charles Leclerc precede Max Verstappen - terzo Sebastian Vettel : Si è appena conclusa la FP1 del GP di Russia, valida per il Mondiale di F1: il monegasco della Ferrari Charles Leclerc chiude davanti a tutti in 1:34.462 andando a precedere di 82 millesimi l’olandese della Red Bull Max Verstappen, il quale sarà penalizzato di cinque posizioni in griglia per aver sostituito il motore endotermico. RISULTATO E classifica FP1 GP DI Russia 2019 DI F1 1) Charles Leclerc (Ferrari) 1:34.462 2) Max Verstappen (Red ...

Charles Leclerc F1 - GP Russia 2019 : “Non dovevo reagire così a Singapore - voglio arrivare secondo in campionato” : Charles Leclerc e la delusione di Singapore. Il monegasco si presenta al nastri di partenza del GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1, ancora con il ricordo del riscontro a Marina Bay. Quel secondo posto ha rattristato Charles, autore della pole position (la terza consecutiva e la quinta stagionale), che già pregustava il terzo trionfo di fila. Le cose sono andate diversamente, la strategia e le abilità del tedesco Sebastian ...

Formula 1 – Leclerc furioso a Singapore - Charles ammette : “in certe situazioni devo controllarmi di più” : Leclerc ammette di aver sbagliato domenica scorsa a Singapore: le parole del monegasco sull’irato team radio in gara a Marina Bay Dopo la splendida doppietta della Ferrari a Singapore, con la prima vittoria stagione di Vettel ed il secondo posto di Leclerc, i piloti della Formula 1 sono pronti a tornare in pista, a Sochi, senza riposare. Si corre domenica infatti il Gp della Russia e i campioni delle quattro ruote sono pronti a darsi ...

Charles Leclerc F1 - GP Russia 2019 : “Non vedo l’ora di salire in macchina e capire sa saremo forti anche a Sochi” : Charles Leclerc è pronto a trasformare l’arrabbiatura del GP di Singapore di F1 in energia positiva in vista del prossimo round del Mondiale 2019 in Russia. Quel secondo posto, alle spalle del tedesco Sebastian Vettel (compagno di squadra), non è piaciuto al monegasco. Sul circuito di Sochi l’occasione di rifarsi. La Ferrari però non ha mai vinto sull’asfalto russo e il prossimo circuito è da considerarsi il feudo Mercedes per ...

F1 - GP Russia 2019 : Charles Leclerc parte per Sochi per rimettere le cose in chiaro : Sarà stato in grado di sbollire la sua arrabbiatura Charles Leclerc? Il monegasco, che ha fatto buon viso a cattivo gioco sul podio di Marina Bay, non se ne va certo con il sorriso dopo il weekend di Singapore. Il ferrarista ha giustamente celebrato la vittoria di Sebastian Vettel e la doppietta della scuderia di Maranello, ma in cuor suo quel gradino più alto del podio se lo sentiva suo. Aveva conquistato una pole position sensazionale nella ...

