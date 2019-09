Ceuta | il dramma delle “mujeres porteadores” | “Morta sugli scogli perché non c’era un

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019) Fatima Bushra, 48 anni residente a Castillejos, cittadina marocchina alle porte dell’enclave spagnola, all’alba di venerdì scorso è morta cadendo su unoo a fianco del varco frontaliero di Tarajal II: di qua il Marocco e il continente africano, di là, località balneare, Spagna, Europa. Fatima su quel costoneandata per espletare i propri bisogni fisiologici dopo quasi due giorni di estenuante attesa proprio al varco doganale. Addosso il pesante fardello di merci che lei e altre centinaia di mujeres porteadores trasportano da un continente all’altro due-tre volte la settimana. Per abbattere i costi di trasporto e le tasse, i clienti preferiscono affidarsi sempre di più a queste ‘spallone’ (ormai sono la maggioranza rispetto agli uomini, più o meno 60-40%), donne trasformate in veri e propri muli a cui affidare le consegne. E’ il punto più basso dello ...

