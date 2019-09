Carolyn Smith svela il tumore si è risvegliato continua la mia lotta : La coreografa Carolyn Smith sui social racconta:”Ci sono due notizie, una buona e una meno buona”, comunicando ai follower l’esito degli ultimi esami medici, passaggio obbligato della sua continua lotta contro il cancro. “Quella buona: non ci sono cellule tumorali in giro per il corpo. Quella meno buona: il tumore non è andato via e si è risvegliato un po’. Speravo nelle parole ‘E’ finita qua’. E ...

La vita in diretta - Carolyn Smith sul tumore : “Ho sopportato tanto” : Carolyn Smith parla del tumore a La vita in diretta: “Sono riuscita a sopportare tante cose” E’ intervenuta in collegamento dalla sua casa di Padova Carolyn Smith nella puntata de La vita in diretta di oggi, lunedì 23 settembre 2019. Raggiunta dall’inviata Rosanna Cacio, la storica presidentessa della giuria di Ballando con le stelle ha preso parte al talk dedicato al modo in cui alcuni personaggi famosi decidono di ...

Ballando con il cancro - flash mob di Carolyn Smith e Samuel Peron : Dance for Oncology (D4O) è il primo progetto in Italia di ballo dedicato a pazienti oncologici che permette di migliorare l'umore, la condizione psico-fisica e ritrovare entusiasmo e gioia di vivere. Il progetto è stato presentato da Carolyn Smith, Samuel Peron e dalla professoressa Adriana Bonifacino. Il flash mob è stato realizzato con i pazienti oncologici del Sant'Andrea di Roma. Carolyn Smith è una nota danzatrice e coreografa, Presidente ...

Carolyn Smith smentisce le fake news sulla sua morte : “Non sono in fin di vita! Dei tre tumori che ho uno è sparito e due stanno diminuendo” : Non è certo la prima volta che in rete iniziano a circolare notizie false sulla morte di un artista, così come c’è chi specula sulle salute condizioni di salute di un personaggio noto. Alla lista delle “vittime” si aggiunge Carolyn Smith, coreografa e giudice di Ballando con le stelle. “Vi sembro in fin di vita, mi avete allungato la vita. Basta con queste cavolate, sto bene”, ha spiegato in un video pubblicato su ...

Ballando con le stelle - lezione di Carolyn Smith agli idioti che la davano per morta : "Io in fin di vita?" : Negli ultimi giorni, e ve ne abbiamo dato conto qui, sono circolate vergognose fake-news che davano conto della morte di Carolyn Smith, la giudice di Ballando con le stelle, programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1. Tutte balle. La Smith prosegue la sua battaglia contro il cancro con determinazi

Carolyn Smith dopo la fake news sulla morte : “Sto bene - presto saprò se il tumore è scomparso” : dopo il messaggio dello staff, arriva anche un video della stessa Smith a rassicurare i fan. La coreografa sta bene ed è ancora in cura, ma è imminente il test Pet, che svelerà se il tumore è ancora presente o è scomparso: "Non ascoltate notizie da fonti non ufficiali. Non sono in fin di vita e non ho smesso di lavorare".Continua a leggere