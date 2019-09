Capisco le ragioni di Ancelotti ma senza risultato non è sport

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 27 settembre 2019) “L’errore più grande che possiamo commettere è farci condizionare dal”. Questa affermazione francamente mi fa venire l’orticaria. È parte di una fraseologia nella quale spesso si rifugiano i tecnici delle squadre di calcio. Per caratterizzare i dissenzienti addirittura fanno capolinea arguti neologismi quale risultatismo. Voglio a tal riguardo dire chiaramente il mio modo di vedere. Ilè il senso ultimo, e forse unico, di ogni. L’atleta che corre i cento metri o fa il salto in alto che obiettivo ha se non vincere? E il ciclista o il maratoneta quale obiettivo hanno se non ottenere un buon? Nel calcio poi manco a parlarne. Questo meravigliosovive e prospera nel mondo grazie a milioni e milioni di appassionati. I quali scelgono una squadra per la quale fare il tifo. E le chiedono una cosa soltanto: il. Le campagne ...

