Capisce che ha un infarto e gli fa il massaggio cardiaco | cane salva il padrone

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 27 settembre 2019) Un uomo era in casa con il suoquando all’improvviso ha avuto un malore dettato da une si è accasciato a terra. Ilha iniziato a saltargli sul petto in continuazione fino a quando il suosi è ripreso. Ilha praticato al suoun vero e proprioche gli ha slavato la vita. Ildi razza “Cattle Dog” ha vinto per questo il premio della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Rspca). Il suo, racconta Jim Touzeau, di 71 anni ha raccontato così quello che gi è accaduto: “Il mio cuore si era fermato …Non so se è stata realmente Taka a farlo ripartire … Ha iniziato a battermi la cassa toracica con le zampe anteriori …Deve avere pensato meglio che lo svegli altrimenti salto la cena”.

