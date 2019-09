Cambiamenti climatici | negli ultimi 20 anni è sparita quasi una pianta da frutto su 4

Sciopero 27 settembre sui Cambiamenti climatici. La scienza e la politica - gli allarmi e le buone prassi : ecco le idee dei nostri blogger : Cortei in 130 Paesi nel mondo e in 160 città italiane. Tutti in piazza per lo Sciopero globale che chiude la Week for Future, iniziata venerdì scorso e organizzata nelle stesse giornate in cui all’Onu era in corso il vertice sul clima. Studenti, attivisti e cittadini oggi scendono di nuovo per le strade dopo gli strike del 15 marzo e del 24 maggio col sostegno anche del ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti (M5S), che ha invitato i ...

Cambiamenti climatici - la lotta passa anche dagli obiettivi dei singoli. E il mio è plastic free : Strike per il climate change, anzi per il cambiamento e basta. Il 27 settembre il mondo si ferma e protesta: finalmente, dico io, è nata un’indignazione comune che va cavalcata. Ma, oltre alle grandi questioni ambientali, ciascuno deve lottare anche per un obiettivo concreto e raggiungibile. Il mio ve lo comunico e mi auguro sia condivisibile: dobbiamo chiedere al governo di recepire, in tempi brevissimi, la direttiva europea 2019/904 che ...

Cambiamenti climatici - le banche tifano per i combustibili fossili. Ma la natura non può più aspettare : In queste giornate di forti emozioni e coinvolgimento, creati dall’entrata in campo di un nuovo movimento schiettamente giovanile che si organizza su un terreno colpevolmente ignorato dai governanti delle generazioni passate, lascio alla testimonianza diretta degli eventi che si manifestano nelle assemblee e nelle piazze di tutto il pianeta il compito di trasmettere il loro potentissimo messaggio di fondo. Qui invece vorrei riflettere su un ...

Cambiamenti climatici - alcuni alpinisti sono amanti della natura ma non della sostenibilità : Gli appassionati di montagna e di alpinismo, che dovrebbero essere veri amanti della natura, sembrano vittime di una distorsione percettiva del climate change e del movimento internazionale ecologista. Nei giorni in cui le nuove generazioni mostrano una capacità di mobilitazione come non si vedeva da decenni, basta alzare lo sguardo verso l’Ottomila forse più facile, il Manaslu, per trovare un affollamento senza precedenti al campo base: ...

Clima : la verità sui danni previsti per i Cambiamenti climatici e le soluzioni per affrontarli. Intervista all’esperto : I cambiamenti Climatici sono un dato di fatto, una certezza. E sebbene frenarli sia pressoché impossibile, limitarne i danni non solo è fattibile ma assolutamente necessario. E’ giusto dunque non creare allarmismi, non fasciarsi la testa prima di cadere e non speculare sulla paura e sulle insicurezze, ma è altrettanto giusto non infilare la testa sotto la sabbia negando l’evidenza. Proprio per questo è quanto mai necessario parlare, ...

Cambiamenti climatici - oceano e ghiacci : dall’impatto del riscaldamento globale alle soluzioni possibili : Il messaggio arriva in maniera estremamente diretta dall’ultimo rapporto dell’IPCC, che ha visto oltre cento scienziati ed esperti di tutto il mondo confrontarsi con la più recente letteratura scientifica in tema di oceano, criosfera e Cambiamenti climatici. Il Report, i cui approfondimenti sono disponibili sul sito dell’IPCC Focal Point per l’Italia, si concentra sul mare e sulle aree ghiacciate del pianeta, e su come il ...

Cambiamenti climatici e fatti concreti - il Mondo guarda al modello della Costiera Amalfitana : “Unesco attratta dal modello innovativo sulla sostenibilità ambientale messo in campo dalla Rete per lo Sviluppo Turistico in Costiera Amalfitana che rappresenta il braccio operativo del Distretto Turistico con ben 60 imprese. Un progetto messo in campo con l’Area Marina Protetta “Punta Campanella” ed il Parco dei Monti Lattari. Per questo siamo stati invitati ad illustrare il Progetto Sostenibilità della Costiera ...

Cambiamenti climatici - l'information technology può sostenere la difesa dell’ambiente : Il dimezzamento delle emissioni entro il 2030 è effettivamente realizzabile e il settore della tecnologia digitale è fondamentale per raggiungere l'obiettivo. Sia attraverso la sua capacità di ridurle direttamente, sia come fautore dell’azione per il clima

L’oceano - i ghiacci e i Cambiamenti climatici : le scelte prese ora sono determinanti per il futuro del nostro oceano e della criosfera : L’ultimo Special Report dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) evidenzia l’urgenza di dare priorità in maniera tempestiva ad azioni coordinate e ambiziose per affrontare cambiamenti persistenti e senza precedenti che riguardano l’oceano e la criosfera. Il rapporto rileva i benefici per lo sviluppo sostenibile di un adattamento ambizioso ed efficace e, per contro, i crescenti costi e rischi di ...

Cambiamenti climatici e ambiente : la salute del nostro pianeta al Festival BergamoScienza : Focus della XVII edizione del Festival di divulgazione scientifica BergamoScienza (5-20 ottobre 2019) sarà la sostenibilità della vita sul pianeta, sia in termini di impatto climatico e salute dell’acqua e dell’aria che di alimentazione. Con un linguaggio chiaro e accessibile a tutti, scienziati di fama internazionale aggiorneranno il vasto pubblico del Festival sulle possibili soluzioni per affrontare le sfide ambientali e sociali della società ...

Piange - scalpita e si dispera : il fallimento di Greta è totale. E intanto i Cambiamenti climatici incombono : Piange, Greta. Si dispera e scalpita. D’altronde ha 16 anni e i ragazzini immaturi a quell’età fanno proprio così. Dispiace giungere a questa conclusione, perché in lei e nel suo movimento avevamo riposto molte speranze. Sembrava la persona giusta al momento giusto: i cambiamenti climatici ci stanno piombando addosso portandosi dietro tutto il loro strascico di incertezze e di punti interrogativi per il futuro, e il mondo sembra ...

Cambiamenti climatici - WWF : un miliardo di persone minacciate dagli effetti su oceani - regioni polari e montane : “Nessuna parte del mondo verrà risparmiata dagli effetti del cambiamento climatico con il surriscaldamento degli oceani e la fusione delle calotte polari e dei ghiacciai, che potrebbero provocare un rapido innalzamento del livello del mare che, a sua volta, potrebbe colpire un miliardo di persone entro il 2050“: lo afferma il WWF in una nota. “L’accelerazione dei Cambiamenti che si verificheranno negli oceani e nella criosfera ...

Cambiamenti climatici - Coldiretti : l’innalzamento del mare brucia le coltivazioni : “Con l’innalzamento dei livelli del mare in Italia l’acqua salata sta già penetrando nell’entroterra bruciando le coltivazioni nei campi e spingendo all’abbandono l’attività agricola“: è quanto afferma la Coldiretti nel commentare il rapporto su oceani e ghiacci dell’Ipcc, il comitato scientifico dell’Onu che ha messo in guardia sul riscaldamento e sull’aumento del livello delle acque. “La risalita del cuneo salino, ...

L'idea di Conte sui Cambiamenti climatici : La lotta ai cambiamenti climatici è "una sfida decisiva dei nostri tempi e del futuro del Pianeta, serve una effettiva collaborazione tra tutti i Paesi" ha detto il premier Giuseppe Conte al vertice sul clima a New York. "L'Italia" ha rimarcato il premier "ha raggiunto gli obiettivi fissati sotto l'egida del Protocollo di Kyoto" ed "è ora determinata a raggiungere e superare i targets fissati per il 2020, in una ottica ...