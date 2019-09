Cambiamenti climatici | la lotta passa anche dagli obiettivi dei singoli E il mio è

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019) Strike per il climate change, anzi per il cambiamento e basta. Il 27 settembre il mondo si ferma e protesta: finalmente, dico io, è nata un’indignazione comune che va cavalcata. Ma, oltre alle grandi questioni ambientali, ciascuno devereper un obiettivo concreto e raggiungibile. Il mio ve lo comunico e mi auguro sia condivisibile: dobbiamo chiedere al governo di recepire, in tempi brevissimi, la direttiva europea 2019/904 che favorisce concretamente l’economia circolare e bandisce gran parte delle plastiche monouso. Leggetevela per favore, io mi sono quasi commosso. Via ad una serie di inutili oggetti di plastica usa e getta dalle nostre vite. Questo servirà soprattutto a salvare il mare che ne sta rimanendo soffocato, ed è bene ricordare che, oltre alla foresta amazzonica, sono gli oceani a regalarci gran parte dell’ossigeno che respiriamo. Una buona norma come ...

matteograndi : Benvenuti nell’era in cui i bambini si occupano di cambiamenti climatici e i politici di merendine. #GretaThunberg - GiuseppeConteIT : L’allarme sulle conseguenze dei cambiamenti climatici non può lasciarci indifferenti, nell’illusione che non ci rig… - carlosibilia : Ieri la notizia di un ghiacciaio sul Monte Bianco che rischia di crollare ci ricorda che i cambiamenti climatici st… -