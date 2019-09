Cambiamenti climatici | Forum H2O | “Abbiamo solo 11 anni di tempo”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2019) “Oggi a manifestare con studenti e ragazzi c’erano per esempio Carrozzine Determinate, associazioni, cittadini e tanti lavoratori che hanno scioperato per dire no ai. Noi diciamo che bisogna uscire dal fossile. Non si possono continuare a fare chiacchiere se tra undicil’acqua del mare rischierà di arrivare fino al Comune di Pescara,” ha dichiarato Renato Di Nicola, delH20, che ha partecipato oggi alla manifestazione sul Clima di Pescara. “Quindi diciamo che non bisogna più usare il carbone, il gas, e puntare sulle rinnovabili. Il Governo regala tredici miliardi di euro ai petrolieri e a quelli delle fonti fossili, anziché investire questi soldi nello sviluppo delle fonti rinnovabili“. “In Abruzzo si possono fare tantissime cose, come evitare il gasdotto SNAM Sulmona-Foligno, approvare la carta delle acque, ...

