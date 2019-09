Calendario venatorio | pubblicata ordinanza del Tar | soddisfazione del WWF Abruzzo

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 27 settembre 2019) L'Aquila - “Siamo soddisfatti per l’del TARche di fatto accoglie alcune questioni importanti che avevamo sollevato nel ricorso amministrativo che il WWF Italia ha presentato insieme alla LNDC Animal Protection”, dichiara Filomena Ricci, delegato del WWF. “Innanzitutto siamo riusciti a bloccare tutte le preaperture e anzi, grazie al nostro ricorso, la caccia è restata bloccata infino ad oggi e non è iniziata neppure al momento dell’avvio nazionale fissato quest’anno per il 15 di settembre. Siamo anche molto soddisfatti del fatto che sono stati ridotti i periodi di caccia per 18 specie cui si potrà sparare solo dal 1° ottobre, non dal 15 settembre come voleva la Regione, e solo fino al 20 gennaio, invece che fino al 30 gennaio, com’era previsto dal. Bene anche la riduzione di venti giorni del periodo di caccia per la ...

deadellacaccia : CALENDARIO VENATORIO: IMPRUDENTE, TAR CONFERMA LA VALIDITÀ - sansalvonet : Calendario venatorio Abruzzo: Imprudente, 'Tar conferma la validità' - NelloAvellani : RT @newstown_aq: Calendario venatorio, sì del Tar ma con alcuni limiti. Soddisfatto il Wwf -