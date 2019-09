Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 27 settembre 2019) “Secondo mein quell’azienda va, ho sempre dato alcune riflessioni sul cda. Ci saranno i tempi necessari nei quali si ragionerà su questo tema, se ci sono tutte queste indagini non è che va tutto perfetto, evidentemente”, Stefano(M5S), viceministro dello Sviluppo economico risponde così a una domanda sulla fiducia che il governo nutre verso il management dell’Enil’diall’ad Claudiodalla Procura di Milano sui rapporti in Congo con Petroservice. L’amministratore delegato dell’azienda ha ricevuto, infatti, undicon l’ipotesi di omessa comunicazione di conflitto di interessi in relazione ai rapporti di Eni Congo S.A. con il gruppo Petroservice. Lo ha reso noto la società in un comunicato nel quale vengono respinte le accuse di ...

HuffPostItalia : Buffagni dopo l'avviso di garanzia a Descalzi: 'Nell'Eni qualcosa va cambiato'. L'ad: 'Respingo ogni accusa' - vladimirogastal : @AlessiaMorani Invece tu hai molto pudore dopo quello che hai detto di andare a un giorno da pecora a tessere le lo… -