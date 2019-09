Buca e scoppia a piangere | ma nessuna ammiraglia si ferma ad aiutarlo | Becerra

Fonte : sportfair

(Di venerdì 27 settembre 2019) La dolce storia di: fora durante la prova Juniores dei Mondiali di ciclismo eI Mondiali di ciclismo su strada, in attesa della prova elite uomini di domenica, stanno regalando puro spettacolo per le strade dello Yorkshire. I campioni delle due ruote si stanno dando battaglia per preziosissime medaglie e titoli iridati, ma non mancano gli episodi di contorno che arricchiscono la rassegna. Ieri, nella prova juniores, ad attirare l’attenzione e diventare virale, è stata la tenera reazione di German Dario Gomez. Il giovane colombiano è esploso in un pianto liberatorio, dopo essersi ritrovato abbandonato dal suo team.ha forato durante il suo tragitto e, con una ruota in mano ha visto tantissime ammiraglie passargli davanti, cercando tra loro quella con la sua bandiera di appartenenza. Una volta resosi conto che il suo team non gli ...