Brescia Juventus | insulti a Pjanic | decisione pesante del giudice sportivo

Brescia-Juventus - striscione nel settore ospiti : provvedimenti nei confronti di 5 ultras : La 5^ giornata del campionato di Serie A ha regalato la partita tra Brescia e Juventus, successo per la squadra di Maurizio Sarri che ha sbancato il Rigamonti grazie ad una magia di Pjanic quando il punteggio sembrava indirizzato verso il risultato di 1-1. Nel frattempo la Digos di Torino in collaborazione con quella di Brescia ha individuato 5 noti ultras appartenenti ai ‘Drughi Giovinezza’ per aver esposto all’interno ...

Juventus - le reazioni social alla vittoria contro il Brescia : vittoria in rimonta per la Juventus a Brescia. I calciatori bianconeri hanno esultato sui social. “Da quella posizione non preoccupatevi di dove finirà il pallone, scegliete soltanto chi abbracciare per primo di fianco a voi”. Così Miralem Pjanic, centrocampista della Juve, dopo il gol decisivo segnato contro il Brescia. Soddisfatto anche il capitano Leonardo Bonucci, che su Instagram commenta: “Grande partita, con ...

Brescia - Balotelli è una furia a fine gara : Super Mario accusa gli arbitri di favorire la Juventus [VIDEO] : Subito dopo il triplice fischio finale, l’attaccante Bresciano ha accusato gli arbitri di fischiare sempre a favore della Juventus Un esordio senza infamia e senza lode per Mario Balotelli con la maglia del Brescia, novanta minuti in campo senza brillare nella sconfitta subita dai lombardi nel match con la Juventus. Claudio Grassi/LaPresse L’attaccante italiano si è fatto notare però al termine del match, andando a protestare ...

Pagelle Brescia Juventus : bene Ramsey - Pjanic e Dybala - bocciato Rabiot : Pagelle Brescia Juventus- La Juventus passa al Rigamonti nonostante alcune difficoltà e qualche sofferenza di troppo. Padroni di casa in vantaggio dopo pochi minuti con il gol messo a segno da Donnarumma, Juventus abile a ribaltare la gara, prima sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con autogol propiziato dalla difesa lombarda, poi rimonta completata da Pjanic, con destro al volo da fuori area. bene Ramsey, apparso a suo agio nelle vesti ...

Juventus va sotto a Brescia - poi ribalta e conquista tre punti : Serie A, la Juventus batte il Brescia per 2-1 e sale a tredici punti in classifica grazie all'autogol di Chancellor e alla rete di Pjanic.

Brescia-Juventus - Sarri : “Bene nel palleggio - ma la difesa deve migliorare” : “Siamo migliorati molto nel palleggio, controllando meglio la partita. Dobbiamo perfezionare meglio la fase difensiva, ma ho visto dei passi in avanti anche nelle occasioni create. In una partita dove sei andato sotto dopo 4 minuti in un ambiente con tanto entusiasmo non era semplice”. Così Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, commenta la vittoria contro il Brescia. Sul cambio di modulo, Sarri ha detto: “Dobbiamo ...

Brescia-Juventus - il rammarico di Corini : “Meritavamo qualcosa in più”. E su Balotelli… : “Contro una squadra così forte e di qualità è sempre difficile, l’abbiamo sviluppata bene. Sapevamo di poter soffrire, ma siamo stati molto bene in campo. Nella ripresa anche noi abbiamo avuto delle occasioni e forse meritavamo qualcosa in più“. Così Eugenio Corini, allenatore del Brescia, commenta ai microfoni di DAZN la sconfitta contro la Juventus. A proposito di Balotelli, Corini ha detto: “Mario è arrivato con ...

Brescia-Juventus - gli highlights del match – VIDEO : Brescia-Juventus, gli highlights del match – VIDEO highlights Brescia Juventus| Ecco la 5a giornata di Serie A che va di scena. Si sono sfidate Brescia e Juventus in questa occasione, ecco come è andata a finire. Gli highlights di Brescia – Juventus L'articolo Brescia-Juventus, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Juventus - sprazzi di Sarrismo ma vittoria ‘Allegriana’ : il Brescia esce a testa alta nella notte di Balotelli : La Juventus supera 1-2 in rimonta il Brescia: bianconeri che rimediano ad un inizio complicato grazie alla qualità dei singoli, ma il gioco di Sarri si vede solo ad intermittenza Dopo il soporifero pareggio fra Verona e Udinese, la 5ª giornata di Serie A prosegue con la sfida fra Brescia e Juventus, due formazioni che, per ragioni diverse, hanno attirato molto interesse in questo inizio di stagione. gianluca checchi/LaPresse Da una parte ...

Brescia-Juventus 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Szczesny pronto per Paperissima [FOTO] : Brescia-Juventus, LE pagelle DI CalcioWeb – La Juventus soffre anche a Brescia, ma passa 2-1. Donnarumma porta avanti le Rondinelle dopo 4′ su un errore di Szczesny, la ribaltano un autogol di Chancellor al 40′ e la rete di Pjanic al 63′. Bene nel complesso il Brescia, Donnarumma e Balotelli convincono, ottimi Romulo e Sabelli. Bene Pjanic, male Szczesny. Le pagelle di CalcioWeb. In alto la ...

La Juventus va ‘Pjanic’ ma una prodezza del bosniaco regala tre punti a Sarri : Brescia ko a testa altissima [FOTO] : Brescia-Juventus – Si è concluso un match importante valido per il campionato di Serie A, sono scese in campo Brescia e Juventus, partita ricca di emozioni e molto sofferta per la squadra di Maurizio Sarri. Partenza sprint per gli uomini di Corini che passano in vantaggio con il solito Donnarumma, evidente l’errore del portiere Szczesny. I bianconeri sembrano in difficoltà e soffrono la fisicità del Brescia, tanti errori dal ...

Risultati Serie A live - 5^ giornata : la Juventus sbanca Brescia - la classifica aggiornata : Risultati Serie A live – Neanche il tempo di mandare agli archivi la quarta giornata che nel massimo campionato italiano si torna in campo per il quinto turno, il primo infrasettimanale della stagione. Due anticipi al martedì: alle 19 Verona-Udinese finisce 0-0 e alle 21 Brescia-Juventus, blitz della squadra di Maurizio Sarri grazie ad una prodezza del bosniaco Pjanic. Il programma ricco è però il mercoledì. Roma-Atalanta ...

VIDEO Brescia-Juventus 1-2 - Highlights - gol e sintesi : decisivo il gol di Pjanic nella ripresa : Nell’anticipo delle ore 21.00 della quinta giornata della Serie A di calcio la Juventus espugna in rimonta il campo del Brescia, passato in vantaggio al 4′ con Donnarumma, complice anche un’opposizione non ottimale del portiere avversario. La Vecchia Signora cresce piano piano, ma per impattare prima dell’intervallo ha bisogno dell’autorete di Chancellor, nata da un corner calciato da Pjanic, sul quale prova ad ...

Brescia-Juventus 1-2 : rimonta bianconera con autogol e Pjanic : Lombardi avanti con Donnarumma, poi la squadra di Sarri cresce alla distanza. Balotelli generoso al ritorno in serie A dopo tre anni e mezzo