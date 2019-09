Brescia | Corini | “Contro il Napoli metteremo quello che è mancato con la Juve per avere

Brescia - Corini alla vigilia : indicazioni su Balotelli. “Ha avuto un piccolo problema al collo…” : “Affrontiamo una squadra di livello internazionale, con tante soluzioni, e che in più arriva da una sconfitta in una gara complessa, persa a causa di una serie di concause”. Sono le parole dell’allenatore del Brescia Eugenio Corini alla vigilia della trasferta del San Paolo. “Un Napoli che sarà arrabbiato, ma che affronteremo consapevoli delle qualità che possiamo contrapporre. Balotelli? Voglio valutarlo bene, ha ...

Brescia - Corini in conferenza : indicazioni su Balotelli. “Ha avuto un piccolo problema al collo…” : “Affrontiamo una squadra di livello internazionale, con tante soluzioni, e che in più arriva da una sconfitta in una gara complessa, persa a causa di una serie di concause”. Sono le parole dell’allenatore del Brescia Eugenio Corini alla vigilia della trasferta del San Paolo. “Un Napoli che sarà arrabbiato, ma che affronteremo consapevoli delle qualità che possiamo contrapporre. Balotelli? Voglio valutarlo bene, ha ...

Brescia-Juventus - il rammarico di Corini : “Meritavamo qualcosa in più”. E su Balotelli… : “Contro una squadra così forte e di qualità è sempre difficile, l’abbiamo sviluppata bene. Sapevamo di poter soffrire, ma siamo stati molto bene in campo. Nella ripresa anche noi abbiamo avuto delle occasioni e forse meritavamo qualcosa in più“. Così Eugenio Corini, allenatore del Brescia, commenta ai microfoni di DAZN la sconfitta contro la Juventus. A proposito di Balotelli, Corini ha detto: “Mario è arrivato con ...

Diretta Brescia Juventus/ Streaming video DAZN : per Corini una sfida da ex - Serie A - : Diretta Brescia Juventus Streaming video DAZN: orario e risultato live, quote e probabili formazioni della partita per la 5giornata della Serie A.

Brescia - Corini alla vigilia : “Balotelli dal primo minuto?” - ecco la sua risposta : Il Brescia ha sbancato Udine dopo la rocambolesca sconfitta interna contro il Bologna. Le Rondinelle attendono domani al Rigamonti la Juventus, tra le file dei lombardi c’è il possibile esordio di Mario Balotelli dopo la squalifica. E’ proprio di lui che il tecnico Corini ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia. “Mario dal primo minuto? Devo valutare attentamente e lo farò fino all’ultimo. Devo ...

Brescia - Corini si presenta in conferenza stampa infastidito : II tecnico Eugenio Corini non ha mandato giù la sconfitta in campionato contro i Bologna, l’allenatore del Brescia si è presentato infastidito in conferenza stampa in vista della partita contro l’Udinese, Corini non ha digerito le critiche per la gestione dei cambi: “Forse non mi avete ascoltato, ma io ho spiegato e motivato tutto con lucidita’ gia’ nel dopo partita”. Sul rischio esonero: “Prendo ...

Brescia - Corini in conferenza stampa : il messaggio a Balotelli : “Sara’ una bella emozione per noi e per tutta la citta’. Ritrovare la serie A in casa otto anni dopo l’ultima volta, ci da’ una grande carica. Tra l’altro il tutto in uno stadio completamente rinnovato”. Sono le dichiarazioni del tecnico del Brescia, Eugenio Corini, in vista della partita di domani contro il Bologna, “una squadra – dice ancora – che gioca con il coraggio e lo ...

Milan-Brescia - le parole di Corini e Giampaolo al termine del match. : Il Milan non brilla, ma vince. Battuto il Brescia, decide Calhanolgu, poi i rossoneri rischiano poco e conquistano i primi tre punti. Al termine del match, le parole di Eugenio Corini e Marco Giampaolo ai microfoni di Dazn. Corini – “Devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché abbiamo fatto una partita di grande personalità. Abbiamo subito il gol con Martella infortunato, peccato perché poi abbiamo costruito le occasioni per ...

Il Brescia cerca una nuova impresa - Corini dà indicazioni sulla gara contro il Milan e su Balotelli : “Affronteremo il Milan in difficolta’ mentre noi abbiamo la testa piu’ libera? Onestamente non credo a questo tipo di semplificazioni. Credo invece nella necessita’ di pensare soltanto a noi stessi dopo una vittoria che deve darci ancora piu’ senso di responsabilita'”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Brescia Eugenio Corini alla vigilia della partita contro il Milan a San Siro che ...