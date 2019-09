Bravi Tutti Voi è il nuovo singolo di Levante da Magmamemoria video e testo

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 27 settembre 2019) IldiVoi. Il brano anticipa l'uscita di, in programma per il 4 ottobre, e arriva dopo ildi lancio Andrà Tutto Bene e Lo Stretto necessario, che ha cantato in duetto con Carmen Consoli. Si racconta del: "Nella vita il giudizio più difficile da affrontare è certamente il nostro, quando da dentro una vocina ci ripete che non siamo all’altezza. Ma se quel giudizio arrivasse anche dall’esterno? Se qualcuno si ergesse a Maestro del tutto? Alla fiera delle vanità servono sorrisi e applausi affinché i Guru possano gonfiare il petto e poi lasciare ogni cosa tra le mani del tempo, sempre in grado di fornici le risposte". Il 27 settembre, oltre alin radio, è anche la data di rilascio delufficiale che l'artista ha pensato perVoi, con il quale anticipa l'uscita dell'album con il quale ...

borghi_claudio : @europlebe @JohnScorseseIII @PietroTicali Eccerto, ma hanno talmente lavato il cervello alla gente da fargli creder… - massystop : @fffitalia ragazzi ero a Torino!...bravi a tutti! Vorrei pero' aggiungere che per essere piu' credibili, bisognereb… - OptiMagazine : #BraviTuttiVoi è il nuovo singolo di @levantecanta da #Magmamemoria (video e testo) -