Bologna | nomade senza patente possiede 150 auto

(Di venerdì 27 settembre 2019) Emanuele Canepa Foto di repertorio Alcune delleerano state utilizzare per commettere reati o per fuggire dopo delle rapine: per la ragazza è scattata una multa da 80.000 euro. Una ragazza 26enneè stata fermata all'interno di una indagine del nucleo radiomobile di Borgo Panigale a. Per la donna,fissa dimora, è scatatta una denuncia per false dichiarazioni ed intestazione fittizzia dimobili oltre ad una multa di 80.000 euro. La ragazza, di origine romena, possedeva una partita iva per la compravendita digrazie alla quale poteva sfruttare la legge Dini e pagare una cifra agevolata per effetturare i passaggi di proprietà: appena 100 euro a veicolo. Nonostante la 26enne abbia respinto l'accusa di essere la proprietaria dei veicoli, gli inquirenti hanno notato delle incongruenze tra la versione fornita dalla donna e i ...

