Bivacchi nei giardini di largo Preneste | multato minimarket per vendita alcolici fuori

(Di venerdì 27 settembre 2019) Roma – Sono state svolte, nell’area del Prenestino e delle zone limitrofe, ispezioni mirate da parte degli agenti della Polizia Amministrativa del Commissariato di Porta Maggiore, che hanno coinvolto gli esercizi pubblici e i locali per lae la somministrazione di alimenti e bevande, al fine di trovare ilche vende alcol fino a tarda notte e che porta diverse persone a bivaccare neidi, anche in stato psicofisico alterato. Il controllo si è reso necessario dopo le numerose lamentele arrivate dagli abitanti della zona. Durante i vari controlli, in unè stata trovata della merce priva di prezzo e un lavoratore privo di contratto regolare. Al gestore è stata quindi irrogata una sanzione amministrativa. Un altroè stato sanzionato per ladi birre in vetro dopo le 22:00, in violazione al regolamento ...

